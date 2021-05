«Todos tenemos que cuidar los cambios realizados en Jujuy”, afirmó Omar Gutiérrez

Jujuy al día® – El candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, pidió a los jujeños acompañar entre todos las transformaciones puestas en marcha por el gobernador Gerardo Morales y confió que “quiero aportar desde la Legislatura, parándome donde se para un ciudadano común pero que tiene muchas ganas de hacer para sacar adelante a Jujuy”.

Gutiérrez encabezó la presentación de candidatos del frente en Yuto, en un acto llevado a cabo en el complejo municipal “Juan Domingo Perón, con la presencia de sus compañeros de lista Gabriela Burgos, Alberto Bernis y Gisel Bravo; los diputados Olver Legal, Fabián Tejerina, Santiago Jubert y Marcelo Nasif y la dirigente Natalia Sarapura.

“Entre todos tenemos que darle una mano al gobernador porque las transformaciones importantes que tienen que ver con la producción de energía, con el litio, con el Cannabis medicinal y otras tantas cosas que se están haciendo, son de los jujeños y no del gobierno, y son algo que nosotros mismos tenemos que cuidar”, afirmó.

Además, sostuvo que “del mismo modo somos todos nosotros los que tenemos que cuidar la paz social que se consiguió; no podemos volver al Jujuy convulsionado donde estábamos todo el tiempo enfrentados los jujeños con jujeños, con gomas quemadas, rutas cortadas; eso no nos permite avanzar hacia el futuro, se acabó esa historia, ya no va más, y tenemos que dar un paso para adelante. Este gobierno lo concreta y por eso yo me sumo”, indicó.

Gabriela Burgos destacó por su lado la diversidad política y a la vez el objetivo en común que anima las filas de Cambia Jujuy: “tenemos distintos grupos políticos que se suman a este gran frente y lo que caracteriza es tener una idea única de lo que se quiere hacer por Jujuy”, dijo para felicitar al intendente Alfredo Valdiviezo por los acuerdos logrados en Yuto.

Por su lado, Alberto Bernis remarcó que el proyecto del gobernador Morales que necesita el apoyo de la ciudadanía en la elección del 27 de junio, se respalda en el principio del trabajo: “dar trabajo a la gente –subrayó- es la única forma de combatir la pobreza”, como también “seguir con las líneas de asistencia en lo social porque la situación económica está muy mal y el Estado tiene que estar presente con la ayuda a la gente que lo necesita”, definió.

También habló Gisel Bravo, quien dijo que “el proyecto del gobernador nos propone a los jóvenes un futuro mejor porque nos propone más educación y una nueva matriz productiva de Jujuy que dará más trabajo”.