Jujuy: denuncian a un sujeto de abusar de su hija de 9 años

0 0

Read Time 1 Minute, 22 Second

Jujuy al día® – El pasado domingo 8, en la seccional 45º se presentó una joven de 28 años con el objeto de denunciar a su pareja por el abuso sexual de la hija de ambos, de 9 años de edad.

La madre se enteró de lo que venía sucediendo a raíz de que le comentó a su hija que ella viajaría a la Ciudad de Güemes a visitar unos parientes y que ellos quedarían a cargo de su padre. Este comentario le dibujo el temor en su rostro a la vez que decía “no te vayas mamá, yo no me quiero quedar sola con papá”. Entonces fue que le pregunto las razones para temer y porque no se quería quedar sola con su papá. La niña rompió en llanto y le confeso que “El papá me toco acá (señalándose su vagina) y me lastimo”. Por la sorpresa fue que la indagó nuevamente sobre qué es lo que su padre le había hecho y ella nuevamente le conto “El me toco abajo mama, (señalándose su vagina)”, le preguntó cuantas veces paso y la niña le respondió “varias veces mamá varias veces pasó, cuando vos te ibas a comprar, cuando salías y me dejabas sola en la casa el papá me tocaba, cuando estabas en el hospital también”.

Tras la denuncia la niña fue derivada al Hospital de Niños por disposición del Ayudante Fiscal, Dra. Núñez Romina en donde una profesional médica diagnostico “supuesto abuso”.

Por la noche se presentó en sede policial el padre de la niña quien se confesó como autor del hecho denunciado.