Jujuy al día® – Atlético Talleres le ganó a Atlético El Polo 3 a 1 en partido correspondiente a la semifinal de la Copa Jujuy y jugará por el título. El encuentro en el Fernando Sembinelli fue controlado por Guillermo Catalá de la Liga Regional.

El Expreso trabajó y mucho al principio para despachar al duro elenco Azucarero. Más allá que a los 19 Farid Rivero abrió la cuenta para dar tranquilidad, se abran los espacios y así liquidar el pleito de contragolpe.

Pero para sorpresa de todos, Roberto González empató y puso un signo de interrogatorio al encuentro.

Pero Maxi López que tuvo una tarde imparable, desparramó rivales y definió ante la salida del golero local.

En el cierre de la primera parte, una mano dentro del área que el juez observó de cerca, cobró penal y cambió por gol López.

En el complemento, el calor hizo su juego, los dos bajaron rendimientos, Talleres estuvo cómodo con la diferencia y logró sostener el resultado.

Atlético Talleres sacó boleto a la final, se quedó con el premio de 180 mil pesos que entregó Hugo Flores, Secretario de Deportes de la provincia, junto a Julio Bravo, Presidente de la Federación Jujeña de Fútbol.

Por otro lado se informó que los periodistas que vayan a cubrir la final de la Copa Jujuy el próximo lunes en el estadio 23 de Agosto deberán realizar la acreditación correspondiente enviando un correo con hoja membretada a acreditaciones@gimnasiadejujuy.com.

Síntesis

El Polo 1: Cabrera; Medina, Robles, Noceda, Farfán, Arenas, R. González, Soria, Ortega, Ferry Oña, Cruz

DT: José Córdoba

Talleres 3: Llanos; M. Arroyo, Serrano, Pisculiche, Lavayén, Mendoza, Vilca, Ruiz, A. López, F. Rivero, Aguirre

DT: Aldo Arroyo

Goles: Pt. 19’Farid Rivero (AT); 34’ Roberto González (EP); 40’ y 45´Maxi López (AT) el segundo de penal

Cambios: St. 19’ Jairo Saavedra por José Vilca (AT), 27’ Claudio Heredia por Miguel Ortega (EP), 29’ Nicolás Rivero por Ramón Ruíz (AT), 35’ Fabricio Borda Bossana por Alejandro López (AT), 42’ Juan Camacho por Gabriel Cruz (EP)

Incidencias: St. 16’ Gabriel Aguirre (AT)

Estadio: Fernando Sembinelli

Árbitro: Guillermo Catalá

