Jujuy: la cantidad de casos de enfermedades respiratorias es la menor de los últimos 5 años

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Coordinadora de Epidemiología de la Provincia, Laura Paredí, se refirió a la casuística de las enfermedades respiratorias en la provincia e indicó que, hasta el momento, la cantidad de casos es la menor de los últimos años.

Además, confirmó dos casos de Influenza A H1N1, en niños, y al igual que los casos de bronquiolitis, no presentaron mayores complicaciones.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Laura Paredí expresó “respecto a las enfermedades respiratorias, desde la vigilancia epidemiológica, vigilamos varios eventos, es decir cuántas personas concurren a los hospitales para ser atendidas con un diagnóstico específico de patologías respiratorias, particularmente enfermedad tipo influenza, lo que normalmente es una gripe o resfriado, las neumonías tanto en adultos como en niños y la bronquiolitis en niños menores de dos años”.

“En cuanto a los números y cantidad de casos ocurridos en este período, fue menor a lo esperado según nuestras tablas y gráficos de los últimos 5 años. También es cierto que el momento que aumentan los casos que suele ser entre otoño y primavera, y como que se ha retrasado un poco, comienzan a aparecer ya entrado el invierno. Con este periodo de aumento de enfermedades respiratorias comienza también la circulación viral y debemos saber cuáles son los virus que producen esas enfermedades”.

Acerca de los casos de H1N1, señaló “hay casos, lo que normalmente se dice gripe A o H1N1 se trata del virus de influenza A con el subtipo H1N1. Estos casos pueden ocurrir siempre durante el período invernal, a veces se prolongan y puede haber en el verano”.

“Tenemos registrados y confirmados dos casos en niños con muy buena evolución, ya están en sus domicilios y no han necesitado ningún otro tratamiento particular. De acuerdo a la información que tenemos de Nación, se han dado en otras provincias pero no en un número importante, en Jujuy solo tenemos confirmado 2 casos”.

Respecto a los casos graves de bronquiolitis, Paredí señaló “no hubo graves hasta el momento, lo que no quiere decir que bajemos las medidas de prevención, lo que tampoco hay que descuidar es la vacunación antigripal en los grupos de riesgos determinados, adultos y niños con factores de riesgos, porque la vacunación es una medida de protección no sólo para la persona sino también para la comunidad”.

Aclaró que en general “creo que no podemos decir que estamos en el pico, sino que estamos en el inicio”.

“El receso va a ayudar mucho, pero lo que hay que trabajar también son las medidas de prevención y la información para que cuando vuelvan a las escuelas, guarderías y demás se intensifiquen las medidas preventivas”.

En este sentido resaltó “las acciones preventiva son muy simples pero muy eficaces: todos debemos tener ese hábito del lavado de manos, de la ventilación del ambiente, de estornudar o toser en los pliegues del codo, si usamos pañuelos descartables tirarlos y si alguien tiene síntomas de fiebre, mocos o un proceso respiratorio concurrir inmediatamente al médico, y en caso que el médico haga un diagnóstico e indique reposo hacer el aislamiento domiciliario, quedarse en la casa, no ir al trabajo, escuela ni guardería sino permanecer en el domicilio para evitar el contagio a otras personas”, concluyó.