Millón Quintana: “hay un malentendido respecto a la visita del Grupo de Trabajo” a Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, evaluó la visita del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU, a la cual calificó como “altamente productiva”, resaltando las medidas adoptadas por el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, en torno a las prisiones preventivas.

Además destacó que con esta visita se tuvo también la posibilidad de transmitir ciertas cuestiones que no habían tenido en cuenta a la hora de emitir la Opinión N° 31, sin embargo expresó que no era actitud de Jujuy que cambie su posición.

En este sentido, Joaquín Millón Quintana expresó en declaraciones a JUJUY AL DÍA® que “la verdad que la pregunta de los medios sobre la palabra ratificar no tenía ningún sentido porque esas palabras no tienen ningún efecto a nivel del Grupo de Trabajo. Además, sabíamos desde Jujuy y Nación que el GTDA no venía a reconsiderar su opinión, por tanto lo dicho no tiene ningún efecto jurídico ni perfomativo, no era interés del gobierno nacional ni provincial que rectifiquen esta opinión”.

Explicó que “hay un malentendido respecto a la visita del Grupo de Trabajo generada en parte por el hermetismo de estos organismos internacionales que tiene que ver con que la visita se produce como un monitoreo del informe emitido en el 2003 respecto a la situación de privaciones de la libertad a prima facie arbitrarias, la situación global del dictado de prisiones preventivas, la situación de detenciones en general de la policía, los criterios, pautas y patrones que utilizan las fuerzas públicas para detener a las personas”.

“Hay que revisar el informe del 2003 para entender qué vino a hacer hoy el Grupo de Trabajo en 2017. La opinión 31 no tenía que ver con lo que tenía que hacer el GTDA de la ONU en esta ocasión. Lo que sí hay que aclarar que el gobierno provincial lo había invitado expresamente y lo hizo también el gobierno nacional, para que tomen conocimiento del caso y conozcan la realidad de Jujuy y se tuvo la posibilidad de señalarle, en las distintas instancias y poderes públicos, qué habían omitido y cuán sesgada había estado la opinión del Grupo de Trabajo en relación a la falta de consideración en lo tramitado en los expedientes sobre los que habían opinado”.

Millón Quintana sostuvo que “deberemos esperar a ver el informe final pero creo que es enormemente productivo para la provincia recibir una vista de la ONU a los efectos de considerar y reconsiderar el tipo de política en materia, siempre estrictamente global y estructural, de las prisiones preventivas”.

“Lo hecho por el Fiscal Lello en esta instrucción a los Fiscales es un enorme avance y muestra el diálogo de la provincia de Jujuy, en este particular poder con los distintos organismos internacionales y los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, está no solo esta instrucción que emitió Lello dialogando con la ONU sino dialogando con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en tanto tiene específicos informes con estándares con revisión de prisiones preventivas si no los requerimientos que deben exigirse para que se dicten las prisiones preventivas”.

El titular de la OA sostuvo que “esto, que quede claro, y como lo dije siempre, los estándares de la Corte y la Comisión Interamericana en materia de prisión preventivas están satisfechos en las prisiones preventivas en contra de la señora Sala. Se han considerado en particular el estándar del peligro procesal que hemos hablado”.

“Pero además el gobierno provincial tuvo la posibilidad de ofrecerle la panoplia de medidas ordenas en protección de derechos humanos, valga considerar la creación de la Oficina Anticorrupción que es un mecanismo para fortalecer las instituciones y de esta manera fortalecer la protección de derechos humanos porque, como he venido repitiendo, la corrupción afecta la exigibilidad y la posibilidad que los ciudadanos gocen de los derechos humanos a los que se asigna recursos”.

Por ello, y para concluir, Joaquín Millón Quintana expresó que la visita “fue enormemente productiva porque posibilita a Jujuy a reflexionar acerca de sus propias prácticas que a nivel estructural el tema de prisión preventiva todos los gobiernos deben reflexionar y me parece que es productivo que un organismo internacional, en particular el Grupo de Trabajo de la ONU, y que haya tenido la posibilidad el gobierno y los distintos poderes, de decirle que no consideraron ciertas cuestiones al momento de emitir la opinión 31 y a nivel general reflexionar sobre sus propias prácticas en materia de prisión preventiva”.