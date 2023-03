CANNAVA: Avanza el plan maestro de cultivo in vitro de cannabis con fines medicinales

Jujuy apunta a seguir afianzándose como líder de la industria del cannabis medicinal de Argentina y de la región

Jujuy al día ®- Mediante la incorporación de un modelo de cultivo in vitro de cannabis con fines medicinales, Cannava, la sociedad estatal jujeña dedicada a la producción de cannabis medicinal de grado farmacéutico, ha comenzado la experimentación que sentará las bases para el diseño de un plan maestro de micropropagación.

Este nuevo modelo productivo va a significar el salto a un nuevo paradigma biotecnológico de producción de tejido vegetal y de plantines, los que proporcionarán el material de partida de las elaboraciones farmacéuticas que se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa estatal.

Con este nuevo sistema, se dotará a Cannava de una capacidad de producción optimizada y mejorada en términos de sanidad, resistencia y rendimiento. Los plantines que se produzcan a través de este nuevo conjunto de métodos partirán de la nuevas variedades genéticas que serán producidas en Jujuy, luego de completado el proceso de evaluación agronómica que ya se está desarrollando en el marco del plan de mejoramiento genético que el Gobierno de la provincia ha puesto en marcha a fines del año 2022.

El Gobernador Gerardo Morales señaló que «el objetivo de este nuevo modelo parte de la necesidad de optimización continua de nuestras técnicas, y está centrado en avanzar hacia nuevas y mejores condiciones de producción. Con Cannava no solo apuntamos a contar con las mejores variedades genéticas para ciertos entornos productivos, teniendo en cuenta su clima y sus estaciones, sino que con este nuevo modelo vamos a poder producir los plantines más sanos, resistentes, potentes y estables para esos entornos y climas. La clave de este desarrollo está puesto en asegurar que el método, las exigencias de calidad en la producción in vitro y los volúmenes de producción sean coherentes con la planificación productiva estratégica que fijamos en el marco de nuestro plan de producción pública de cannabis medicinal, es decir, con una escala industrial de producción». La escala a la que apunta el Gobierno con este plan maestro de cultivo in vitro es de dimensiones importantes: se espera contar en septiembre de este año con una planificación que permita producir 360.000 plantines por año a través de este nuevo modelo. «Jujuy va a seguir afianzándose como líder de esta industria biotecnológica de la mano del cannabis medicinal» concluyó el mandatario.