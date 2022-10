Argentina quedó última en un ranking internacional de inclusión financiera

El trabajo elaboró el rol de los gobiernos, el sistema financiero y las empresas en la promoción del acceso de las persona a productos financieros.

Jujuy al día® – La compañía de seguros y gestión de inversiones financieras globales estadounidense Principal Financial Group, publicó la semana pasada el Global Financial Inclusión Index 2022. Se trata de un nuevo índice que evalúa qué tan bien el gobierno, el sistema financiero y los empleadores de 42 países brindan herramientas, servicios y orientación para permitir mayores niveles de inclusión financiera.

Primero que nada, ¿qué es la inclusión financiera? Según el Banco Mundial, es el grado de acceso que las personas y las empresas tienen a productos y servicios financieros útiles y asequibles para satisfacer sus necesidades (desde ahorros, crédito y seguros, hasta educación y asesoramiento), y la manera en que estas herramientas son ofrecidas de manera responsable y sostenible.

Con 19.2 puntos, la Argentina se ubicó en la última posición de este nuevo ranking, un puntaje que lo deja por debajo de países como Ghana (22.2), Nigeria (26.9) y Colombia (32.2). En el otro extremo, los cinco países con mejor inclusión financiera según Principal Financial Group fueron Singapur (68.9), Estados Unidos (68.3), Suecia (65.4), Hong Kong (65.1) y Finlandia (64.7). De los seis países de América Latina evaluados por la compañía estadounidense, el más inclusivo en términos financieros fue Chile, que ocupó la posición 24° (45.4). Le siguen Brasil (35°), México (36°), Perú (38°) y los ya mencionados Colombia (39°) y Argentina (42°).

Cómo se compone el Global Financial Inclusion Index. Las variables que componen este nuevo ranking surgen de datos públicos y encuestas propias de Principal Financial Group y se agrupan en tres pilares: Apoyo del gobierno, Apoyo del sistema financiero y Apoyo empresario. Estos tres pilares representan a los tres jugadores más importantes para la promoción de la inclusión financiera entre la población.

¿Cómo le fue a la Argentina en cada uno de los tres?

APOYO DEL GOBIERNO: 41° (21.38). Este pilar evalúa el grado en que los gobiernos promueven la inclusión financiera y se mide por el estado de las pensiones públicas, los esquemas de protección de depósitos, las regulaciones en defensa del consumidor, complejidad de los sistemas de tributación de las empresas, disponibilidad de educación financiera proporcionada por el gobierno, el nivel de esta educación y otras cuatro variables.

En este pilar la Argentina se ubicó en el anteúltimo lugar, con un apoyo brindado por su Gobierno a la inclusión financiera sólo mejor que el de Ghana (17.81). El Global Financial Inclusion Index señala que la mitad de los mercados clasificados entre los 10 últimos en apoyo gubernamental se encuentran en América Latina: Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Esto quiere decir que, aunque el puntaje obtenido por la Argentina es el más bajo para cualquier país latinoamericano en este pilar, en términos generales se encuentra en línea con la región.

APOYO DEL SISTEMA FINANCIERO: 42° (11.22). Este pilar examina la disponibilidad y el uso de varios tipos de productos y servicios financieros que son fundamentales para la inclusión financiera. Se compone por el nivel de transacciones en tiempo real, el acceso al crédito, la presencia y calidad de fintechs, y por habilitar tanto el crecimiento y el éxito de las PYMES, como la confianza comercial general, entre otras variables.

Uno de los factores determinantes de la posición argentina es su bajo puntaje en este pilar: por su respaldo del sistema financiero a la inclusión financiera obtuvo 11.2 puntos, un número no sólo por debajo del promedio, sino 10 puntos por debajo del siguiente mercado más cercano en este pilar, que es Ghana (22.45).

Según el Índice de Inclusión Financiera Global, esto podría ser un reflejo del estado de la economía argentina en general: “ha repatriado gran parte de su sistema financiero y lidiado con la alta inflación y los incumplimientos soberanos a lo largo de los años, todo lo cual ha paralizado la economía y probablemente dañado la confianza empresarial en el sistema financiero”. A su vez, el informe señala que los efectos de las recesiones económicas en la confianza empresarial en el sistema financiero se hacen evidentes en el índice: Argentina registra puntuaciones muy bajas en distintos subindicadores de este pilar, pero especialmente en aquellos que miden las facilidades para el crecimiento y éxito de las PYMEs y para la confianza empresarial en general.

APOYO EMPRESARIO: 26° (44.96). De los tres pilares, este es el que muestra un mejor desempeño de Argentina. Se relaciona con el nivel de apoyo que los empleadores brindan a sus empleados y pondera variables como provisión de orientación y apoyo en torno a cuestiones financieras, aportes de pensión o jubilación de los empleados, planes de seguro de empleados e iniciativas financiadas por el empleador. Con sus 44.96 puntos, la Argentina logró colocarse en la posición 26°, mejor que Corea del Sur (40°), España (34°) o Japón (42°), aunque por debajo de otros competidores regionales, como Perú (13°), Brasil (22°) y México (25°).

Aunque el desempeño de la Argentina en este nuevo índice no es bueno, el Global Financial Inclusion Index remarca que este primer ranking no es definitivo y sostiene algunas conclusiones que ayudan a matizar este debut. Quizás la más importante de todas para la Argentina sea que, en general, muy pocos mercados obtuvieron una puntuación muy alta en los tres pilares. De hecho, incluso las economías mejor posicionadas presentan puntos débiles en alguna de estas categorías. Esto sugiere que existe una gran oportunidad de mejora en el apoyo, fomento y desarrollo de la inclusión financiera. En última instancia, los puntajes en cada pilar son un punto de referencia inicial, y no la última palabra.

Rosendo Fraga (h)

