Se completó la llave de cuartos de final de la Copa Jujuy Energía Viva 

Jujuy al día® – Atlético Talleres le ganó a Atlético El Carmen 4 a 1 en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Jujuy Energía Viva. Se jugó en el estadio Plinio Zabala con el control de Sergio Escudero.

De entrada, a los 9 minutos Cardozo recibió un regalito pero definió desviado cuando quedo cara a cara con De Giorgi

Pero la primera que tuvo el Expreso infló las mallas. A los 14 minutos un centro de Coria al punto penal, Ferry Oña le ganó a todos en las alturas y entre los centrales cabeceó cruzado.

El local tuvo un par de chances como para ampliar le ventaja, pero falló en la estocada final ante un rival que no tenía como inquietarlo.

Pero en una jugada fortuita, Domínguez llegó a destiempo ante Tolaba y recibió la segunda amarilla dejando a Talleres con un hombre menos a los 34 minutos.

Fue el momento más flojo del equipo de Esteban Gil, por eso no sorprendió que de un tiro libre desde la izquierda, llegara la definición de Cardozo y estableció el empate.

En el complemento Talleres comenzó a llevar al Chacarero contra su área, pero le faltaba profundidad hasta que el Tata Vera de tiro libre colgó la bocha en el ángulo.

El Carmen sintió el golpe, no hizo pie en la mitad de la cancha y perdía en todas las segundas pelotas.

A los 26 la asistencia de Vera a Ferry Oña y el “9” tras una finta, definió desde fuera del área pegado al palo izquierdo.

La más clara para descontar por parte del Chacarero fue recién a los 33 minutos con Gutiérrez que cabeceó y a puro reflejos De Georgi sacó por encima con ayuda del travesaño.

A los 49 minutos Otaisa ganó con el cuerpo la posición de la pelota tras pase largo y definió cruzado para poner cifras definitivas.

Por cuartos de final, Atlético Talleres será visitante de Atlético San Pedro.

Síntesis

Atlético Talleres: De Georgi; Coria, M. Arroyo, Maizares, Domínguez; Álvarez García, Pisculiche, F. Arroyo, Vera; M. López, Ferry Oña.

DT: E. Gil

Atlético El Carmen: Ibarra; Tolaba, Subieta, Bejarano, Bertagnini; Patricio, Díaz, Languidey, Lozano, Tarifa, Cardozo.

DT: A. Pérez

Goles: Pt. 14´Ferry Oña (AT); 36´Cardozo (EC). St: 15´Vera (AT); 26´Ferry Oña (AT); 49´Otaisa (AT).

Cambios: St. Inicio Alzogaray por F. Arroyo (AT) y Enrique por Bejarano (EC) y Luna por Díaz (EC); 18´M. Juárez por Subieta (EC); 28´Gutiérrez por Lozano (EC); 34´Segovia por Ferry Oña (AT); 45´Otaisa por López (AT).

Incidencias PT: 34´expusaldo Domínguez (AT). St: 14´Tolaba (EC) expulsado doble amarilla.

Árbitro: Javier Escudero

Estadio: Plinio Zabala.