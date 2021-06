Jujuy: Con un novedoso ardid le roban sus pertenencias a un joven

Jujuy al día® – La delincuencia no descansa, esta vez, para robarle el celular a un joven de 21 años, quien el pasado domingo a la 7:00 de la mañana se dirigía a su trabajo como agente sanitario, caminando por una calle de barrio Gorriti hacia la parada del colectivo, portando un bolso con sus pertenencias.

Imagen ilustrativa

Todo iba bien hasta que en un determinado momento, sorpresivamente, se le acerca un sujeto quien a viva voz le reclamaba “porqué me quitas a mi mujer” para luego intentar golpearlo en el rostro. Afortunadamente los reflejos del joven lo ayudaron a esquivar el golpe.

Claro esto no era más que un ardid para distraerlo pues el propósito no era otro que robarle sus pertenencias ya que tras el reclamo e intento de agresión el delincuente le manoteo el bolso y huyó del lugar. Claro que la suerte no estaba del lado del delincuente ya que acertó a pasar en ese momento un patrullero al que la víctima alertó del asalto y lo persiguieron hasta dar con él deteniéndolo y recuperando el bien sustraído.

La mañana del trabajador que comenzaba rutinariamente termino en la seccional de la zona para efectuar la denuncia que pondrá a la sombra por unos días a este singular malhechor.