Gerardo Morales le contesta a la ministra de Salud de Bolivia

SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 de febrero de 2019.-

Señora

Ministra de Salud de Bolivia

DRA. GABRIELA MONTAÑO VIAÑA

Sra. Ministra:

Con motivo de su contestación a la Carta Abierta que le formulara al Presidente de Bolivia, Evo Morales, con referencia al destrato sufrido por Manuel Vilca, ciudadano argentino, jujeño, por parte del sistema de salud de su país, paso a responder la misma.

No comparto que Manuel haya recibido por parte de las autoridades sanitarias el mismo trato que un ciudadano boliviano, no obstante, no es de mi incumbencia la forma en que atienden o no a los ciudadanos Bolivianos. Si reafirmo el concepto de la reciprocidad entre nuestros países, de modo tal que si nosotros atendemos en forma gratuita en nuestro sistema de salud a los ciudadanos Bolivianos, requerimos el mismo trato para con los ciudadanos Argentinos. Es por eso que solicito por los principios de igualdad y de reciprocidad entre las partes, se le reintegre todos los gastos que en concepto de prestaciones de salud le fueron pagados para utilizar el servicio sanitario de su país, los que ascienden a la suma de PESOS BOLIVIANOS $22.000, en el Hospital Público de Oruro, más DOLARES ESTADOUNIDENSES U$S 7.000 que se le abonó a la Clínica CBBA II de la Ciudad de Cochabamba, por su derivación y continuación de tratamiento. Cuyos comprobantes de pago se adjuntan a la presente. Todo ello, sin contar la suma de U$S 2.152 que fueron depositados por parte de mi gobierno al mismo centro de salud, y que fuera condición expresa para conseguir el alta médica y repatriarlo para que sea atendido en forma correcta, adecuada y gratuita en nuestro sistema público de salud. El mismo que utilizan diariamente y en iguales condiciones, numerosos ciudadanos bolivianos.

No nos corresponde a nosotros inmiscuirnos en los asuntos internos de su país, ni en el manejo del sistema de salud, pero le digo que en mi provincia jamás se le negó a una persona, sea nacional o extranjera, la atención correcta y gratuita de salud en cualquier hospital que integra la red sanitaria, porque la vida en nuestro país es un derecho que no sabe de política, como pretenden ustedes convertir este asunto.

Gerardo Morales

Celebro que se haya tomado la decisión de avanzar hacia una salud universal y gratuita en su país, ya que son muchos los ciudadanos bolivianos, que emigran constantemente al mío y en particular a mi provincia, para buscar soluciones sanitarias que evidentemente en el suyo no las encuentran, ya sea por falta de accesibilidad al servicio, diferencia de tecnología o recursos humanos.

Respecto a su voluntad de continuar con el tratamiento de la integridad y salud de las personas, junto con Cancillería de ambos países para alcanzar a un Acuerdo de Cooperación, recuerdo a Ud. que a principios del año 2018, se le realizó la propuesta escrita desde el Gobierno de Jujuy, Ministerio de Salud de la Nación y Cancillería Argentina, sin que hasta el día de hoy se tenga respuesta o contrapropuesta alguna. Hubo algunas manifestaciones de voluntad de concretar el acuerdo, pero solo quedaron en intenciones verbales, evidenciando su interés de “status quo” sobre la situación de salud de los ciudadanos Bolivianos que emigran a Argentina para que sean atendidos en el sistema sanitario gratuito de mi provincia. O de argentinos que tienen la desgracia, como Manuel Vilca, de sufrir un accidente y deban pagar por cada prestación que se les haga, provocando una desigualdad de trato y falta de reciprocidad para los ciudadanos de mi país.

Como lo dije anteriormente, afortunadamente Manuel Vilca ya está con nosotros, fue atendido en nuestro sistema de salud, por nuestros médicos y enfermeras. De devolver los gastos sanitarios, evidenciaría la primera voluntad de parte de su país, de querer concretar un acuerdo de reciprocidad en materia de salud, objetivo que debe ser tenido en cuenta por ambas partes y que deben ser concretados en forma urgente a través de un Convenio de Cooperación en materia de Salud en Cancillería, organismo del Estado Nacional que aún sigue esperando una respuesta de su gobierno.

Saludo a Ud. atentamente.-

C.P.N. GERARDO MORALES

Gobernador de Jujuy

Comprobantes de pago de todas las prestaciones médicas: