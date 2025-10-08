Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La ciudad de San Salvador de Jujuy fue escenario el pasado fin de semana de la etapa final de la Copa NOA de Cervezas, un encuentro que reuni\u00f3 a m\u00e1s de 230 expositores provenientes de distintas provincias. La actividad del domingo se desarroll\u00f3 en la plazoleta de ingreso al Centro Cultural "\u00c9xodo Juje\u00f1o", donde el p\u00fablico pudo degustar diferentes variedades de cervezas artesanales, una amplia variedad de productos gastron\u00f3micos y muy buena m\u00fasica. El concejal N\u00e9stor Barrios se hizo presente en la actividad e hizo entrega de la Minuta N\u00b0 119, que declar\u00f3 de Inter\u00e9s Municipal la actividad, realizada el 4 y 5 de octubre en nuestra Ciudad, destacando su aporte a la promoci\u00f3n cultural y tur\u00edstica de la regi\u00f3n. Al respecto, el edil manifest\u00f3: "Esta Copa NOA de la cerveza fue hermosa. Desde que Alan Condori, de Rey L\u00fapulo, lleg\u00f3 al Concejo Deliberante a contarnos c\u00f3mo era este proyecto, decidimos apoyarlo completamente, al igual que desde la Municipalidad de San Salvador, para recibir a diferentes productores de cerveza". "Es impresionante \u2013continu\u00f3 N\u00e9stor Barrios\u2013 ver c\u00f3mo se cataloga una cerveza, c\u00f3mo se la califica y c\u00f3mo se entregan medallas de oro, plata y bronce a los mejores productos. Participan productores caseros y profesionales. Este tipo de eventos sirve para el crecimiento de todos: de la gastronom\u00eda, de quienes se dedican a vender cervezas artesanales, del turismo... todo crece con eventos que apoyan el Gobierno provincial, la Municipalidad de San Salvador y el Concejo Deliberante". Y continu\u00f3: "Esto cierra con una marca espectacular en este Centro Cultural \u00c9xodo Juje\u00f1o, donde dialogu\u00e9 con varios jueces de diferentes puntos del pa\u00eds, quienes quedaron encantados con el evento". Por su parte, Alan Condor\u00ed, uno de los organizadores del evento, se\u00f1al\u00f3: "Este es un evento educativo, distintos jueces y juezas de todo el pa\u00eds llegaron a la provincia para catar 230 muestras enviadas desde diferentes provincias. Esto hace que a Jujuy venga gente especializada, un panel de control entrenado que puede dar una devoluci\u00f3n t\u00e9cnica a las personas que participan y de ah\u00ed surge un ganador. Tambi\u00e9n se realiz\u00f3 un congreso en paralelo y ahora la entrega de premios para las mejores cervezas de la competencia". Condori tambi\u00e9n resalt\u00f3 que "Jujuy tiene una impronta muy linda en cuanto a sus sabores y sus texturas. Tenemos muchos colores, frutas, verduras y un mont\u00f3n de especies que se pueden incorporar a la cerveza. De hecho, los juje\u00f1os, de manera intuitiva las utilizamos, como por ejemplo la miel de ca\u00f1a, el maracuy\u00e1 o el jengibre". Por \u00faltimo, remarc\u00f3: "Lo que se vivi\u00f3 en la provincia en estos d\u00edas fue algo \u00fanico, porque nunca hubo un evento de esta envergadura en Jujuy. El congreso que se hizo es de alt\u00edsimo nivel, y los jueces que est\u00e1n en la provincia son de lo mejor que hay en la Argentina. Esto es para los juje\u00f1os, y queremos que siga sucediendo. La Copa NOA de Cervezas se consolida como un espacio de encuentro para productores, emprendedores y p\u00fablico en general, fortaleciendo la industria cervecera artesanal y ofreciendo un atractivo m\u00e1s para el calendario cultural de la provincia". Para finalizar, Carolina P\u00e9rez, Jueza Nacional del evento, manifest\u00f3: "Siempre es una actividad muy interesante, porque ayuda mucho al crecimiento de la econom\u00eda y a mejorar la calidad del sector. Las competencias, en general, son una buena herramienta para mejorar la calidad de los productos que se elaboran. Hemos tenido una importante cantidad de muestras que se han hecho llegar y que compitieron. Lo que se hace es una devoluci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la selecci\u00f3n y se elige cu\u00e1les son las mejores de cada categor\u00eda, tanto la profesional como la del productor casero".