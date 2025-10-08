Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La sexta edici\u00f3n del certamen incluy\u00f3 las disciplinas Pintura, Fotograf\u00eda y Grabado, y reuni\u00f3 a m\u00e1s de 150 obras de artistas de toda la provincia. Se realiz\u00f3 en el Centro Cultural Culturarte la entrega de premios y la inauguraci\u00f3n de la 6ta edici\u00f3n del Sal\u00f3n Provincial de Artes Visuales, una de las muestras m\u00e1s importantes del calendario art\u00edstico de la provincia. En esta edici\u00f3n, el certamen incluy\u00f3 las disciplinas Pintura, Fotograf\u00eda y Grabado, convocando a artistas de distintas regiones de Jujuy. La ceremonia cont\u00f3 con la presencia del secretario de Cultura, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias; la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Roc\u00edo Cari; el coordinador de Gesti\u00f3n Cultural, Luis Canciani; y el responsable del Centro Cultural Culturarte, Ezequiel Torres, entre otras autoridades e invitados especiales. La noche comenz\u00f3 con las palabras de la coordinadora del Centro Cultural, seguidas por la intervenci\u00f3n del integrante del jurado, Jos\u00e9 Abel Demuro, y del secretario de Cultura. Luego se realiz\u00f3 la entrega de premios a los artistas ganadores, seleccionados por un jurado conformado por los artistas Diana Guzm\u00e1n (La Rioja), Gabriela Alejandra Brouwer (Catamarca) y Jos\u00e9 Abel Demuro (Jujuy). En la categor\u00eda Pintura, el primer premio y adquisici\u00f3n fue para Mario Lisandro Alejo por la obra \u201cRecuerdo del exterior\u201d. El segundo premio correspondi\u00f3 a Froil\u00e1n Colque por \u201cDe la serie de los visitantes\u201d, mientras que el Premio Est\u00edmulo Joven fue para Jorge C\u00e9sar Agust\u00edn Burgos con \u201cLa indiferente\u201d. El reconocimiento a la trayectoria fue otorgado a Sergio Mauricio Liz\u00e1rraga por \u201cEl ladr\u00f3n de sue\u00f1os\u201d. En Fotograf\u00eda, el primer premio y adquisici\u00f3n fue para Mauro Gabriel Cruz por \u201cS\u00e1bado 10 de mayo 2025\u201d. El segundo premio lo obtuvo Evangelina Georgina Herrera con \u201cUmbral\u201d, y el Premio Est\u00edmulo Joven fue para Kevin Alan Armella por \u201cObreros\u201d. Recibieron menciones honor\u00edficas Francisco Picchetti, Fabi\u00e1n Benjam\u00edn Cruz y Abel Fernando Mamani, y una menci\u00f3n especial Paula Cecilia Robles \u00c1valos. En la disciplina Grabado, el primer premio y adquisici\u00f3n fue otorgado a Ricardo Agust\u00edn Begueri por \u201cTerrenal\/Sagrado\u201d. El segundo premio fue para Antonella P\u00e9rez Camacho con \u201cFishing the lotus: formas de suspensi\u00f3n\u201d, y el Premio Est\u00edmulo Joven correspondi\u00f3 a Anabella Gala Riccardi por \u201cFlora\u201d. Obtuvieron menciones honor\u00edficas Alejandro L\u00f3pez y Mart\u00edn Germ\u00e1n Sajama Guzm\u00e1n. Durante el acto, el secretario de Cultura, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena, destac\u00f3 la importancia de sostener este espacio de promoci\u00f3n art\u00edstica. \u201cCelebramos la continuidad de este Sal\u00f3n Provincial de Artes Visuales en su sexto a\u00f1o, donde se ha premiado a obras de pintura, grabado y fotograf\u00eda. Es importante resaltar la amplia participaci\u00f3n, con m\u00e1s de 150 obras presentadas y artistas de distintas regiones de la provincia, as\u00ed como la presencia de j\u00f3venes creadores. Los premios adquisici\u00f3n pasan a formar parte de la colecci\u00f3n patrimonial de artes visuales de la provincia. Existe el compromiso, como pol\u00edtica p\u00fablica, de sostener este sal\u00f3n, que constituye un est\u00edmulo y acompa\u00f1amiento al desarrollo de las artes visuales en Jujuy\u201d, se\u00f1al\u00f3. La muestra del Sal\u00f3n Provincial de Artes Visuales permanecer\u00e1 abierta al p\u00fablico hasta el 31 de octubre en Culturarte (San Mart\u00edn esquina Sarmiento), el Museo Casa \u201cMacedonio Graz\u201d (Lamadrid esquina G\u00fcemes) y la Sala \u201cCasa Silvetti\u201d (Can\u00f3nigo Gorriti 295).