Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un grave episodio de violencia se registr\u00f3 anoche en el barrio Punta Diamante, donde un hombre de 54 a\u00f1os, que ten\u00eda una orden de restricci\u00f3n perimetral vigente, se atrincher\u00f3 en una vivienda con un arma blanca, lo que deriv\u00f3 en un intenso operativo policial. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 21:50 y requiri\u00f3 la intervenci\u00f3n de efectivos de la Comisar\u00eda Seccional 61, dependiente de la Unidad Regional 1, junto al personal especializado de la Direcci\u00f3n de Fuerzas Especiales. El sujeto permanec\u00eda en el interior del inmueble en actitud hostil, neg\u00e1ndose a salir y profiriendo amenazas. Ante esa situaci\u00f3n, el equipo de Negociadores de la Polic\u00eda intent\u00f3 durante varios minutos lograr que depusiera su actitud, aunque sin \u00e9xito. Con la autorizaci\u00f3n del juez interviniente, se dispuso una resoluci\u00f3n t\u00e1ctica. Los agentes del CEOP ingresaron utilizando armas no letales con proyectiles de pepper y lograron reducir al individuo, al tiempo que controlaron a un perro de raza pitbull que se encontraba en el lugar. El hombre fue finalmente aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposici\u00f3n de la Justicia. La propietaria del domicilio, v\u00edctima de las amenazas, radic\u00f3 la denuncia formal por incumplimiento de la restricci\u00f3n perimetral.