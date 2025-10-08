Jujuy: policías frustraron un robo y detuvieron a un joven con medidas restrictivas

Jujuy al día ® – En la madrugada de ayer, martes 7 de octubre, una rápida intervención del Grupo Operativo Motorizado (G.O.M.) del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la UR8 permitió desarticular un robo en curso y recuperar bienes sustraídos en el barrio Belgrano.

De acuerdo con fuentes consultadas por nuestro medio, los efectivos fueron alertados por un llamado que informaba sobre un robo en proceso. Al arribar al lugar, se constató que un individuo había sustraído una garrafa y un parlante de un domicilio, por lo que se inició un rastrillaje en las zonas aledañas con apoyo de vecinos y transeúntes que aportaron datos clave.

El operativo se extendió por los barrios Belgrano y Canal de Beagle, donde los agentes lograron localizar al sospechoso cuando intentaba trepar el muro de una vivienda.

Con la autorización del propietario, los uniformados ingresaron y demoraron al joven de 26 años, en cuyo poder se hallaron los elementos robados: una garrafa de 10 kg y un parlante portátil.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el individuo registraba una prohibición de salida y medidas restrictivas activas en el sistema SIFCOP.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría Seccional 23°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, junto a los bienes recuperados.