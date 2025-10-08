Jujuy al d\u00eda \u00ae - Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n y Mario Pizarro, mantuvieron un encuentro con docentes, oportunidad en la cual reafirmaron su compromiso con la educaci\u00f3n p\u00fablica. Adem\u00e1s, en instalaciones de la Sociedad Obrera, se reunieron con vecinos del barrio El Chingo, en cuyo marco compartieron ideas con la organizaci\u00f3n Mujeres Empoderadas y el Centro Vecinal Tacita de Plata. "Jujuy lleva adelante una gran transformaci\u00f3n educativa", sostuvo Zigar\u00e1n y recalc\u00f3 el valor del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) y el Boleto Estudiantil, entre otras pol\u00edticas. Respecto del di\u00e1logo con los docentes, indic\u00f3 que "tenemos puntos de coincidencias en cuanto a la defensa de la educaci\u00f3n p\u00fablica como herramienta de acceso a la igualdad de oportunidades". Continu\u00f3 se\u00f1alando, que "vamos a trabajar desde el Congreso para garantizar en el presupuesto los recursos que necesita la educaci\u00f3n p\u00fablica para crecer". Por su parte, Pizarro destac\u00f3 que "reunirnos con los docentes, no es m\u00e1s que reafirmar nuestro compromiso con la educaci\u00f3n p\u00fablica" y puntualiz\u00f3 que "acompa\u00f1arlos con pol\u00edticas activas es indispensable, ya que ellos est\u00e1n en permanente formaci\u00f3n a fin de volcar de la mejor manera posible sus conocimientos sobre sus alumnos". Asimismo, Pizarro resalt\u00f3 que "con el PROMACE llevamos construidos m\u00e1s de cien edificios educativos y esto es Estado presente en defensa de la educaci\u00f3n p\u00fablica".