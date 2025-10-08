Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Personas Mayores, celebr\u00f3 el D\u00eda Internacional de las Personas Mayores con la inauguraci\u00f3n de dos canchas de tejo reglamentarias en la Residencia y Centro de D\u00eda Nuestra Se\u00f1ora del Carmen, con el apoyo del Municipio local. Esta propuesta busca promover la actividad f\u00edsica, la integraci\u00f3n social y el bienestar integral, generando espacios que fortalecen la participaci\u00f3n activa y la convivencia. Residentes y concurrentes fueron protagonistas de un partido lleno de entusiasmo, alegr\u00eda y energ\u00eda, reafirmando el valor del deporte como herramienta de inclusi\u00f3n, salud y comunidad.