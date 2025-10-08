GIRSU S.E. pone en marcha el Plan "Rutas Limpias Jujuy", para la limpieza y recuperaci\u00f3n de residuos reciclables en espacios interjurisdiccionales Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con el objetivo de erradicar y prevenir la formaci\u00f3n de microbasurales en banquinas y m\u00e1rgenes de rutas provinciales y nacionales, mediante operativos de limpieza y control, la empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. puso en marcha el Plan "Rutas Limpias Jujuy". Este plan de limpieza y recuperaci\u00f3n de residuos reciclables en espacios interjurisdiccionales de rutas nacionales y provinciales de Jujuy, se desarrolla, en coordinaci\u00f3n con organismos p\u00fablicos y privados, consolidando una gesti\u00f3n ambientalmente responsable y socialmente inclusiva, que se alinea a las pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas al desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el cuidado del entorno, a trav\u00e9s de GIRSU Jujuy S.E. como operador log\u00edstico central. Los operativos de limpieza iniciaron a mediados de septiembre, ante la gran necesidad del Gobierno Provincial de dar respuesta a la limpieza de las banquinas afectadas en distintos puntos por la gran cantidad de residuos. Durante las dos primeras semanas se recolectaron m\u00e1s de 6.000 kg. de residuos de las rutas N\u00ba 66, N\u00ba 9 y sus colectoras. El Plan "Rutas Limpias Jujuy" tiene impacto ambiental, vial y tur\u00edstico "Rutas Limpias Jujuy" implica una intervenci\u00f3n integral que articula objetivos ambientales, de seguridad vial y de promoci\u00f3n tur\u00edstica. A trav\u00e9s de su implementaci\u00f3n, se busca garantizar condiciones \u00f3ptimas de transitabilidad y salubridad, reforzando la imagen de Jujuy como destino tur\u00edstico. Las rutas de Jujuy, nacionales y provinciales son concebidas no solo como infraestructuras clave para la conectividad y el crecimiento econ\u00f3mico, sino tambi\u00e9n como espacios de representaci\u00f3n social y cultural. En este sentido, el plan reconoce el valor simb\u00f3lico y paisaj\u00edstico de los corredores viales, promoviendo su recuperaci\u00f3n como parte del patrimonio colectivo. En cuanto a la mirada social, el plan promueve la generaci\u00f3n de empleo local, involucrando a 200 personas cooperativizadas que contribuyen previniendo focos de contaminaci\u00f3n, manteniendo las zonas m\u00e1s afectadas en condiciones. Con esta acci\u00f3n, el Gobierno de Jujuy, a trav\u00e9s del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico y GIRSU JUJUY S.E. consolida un modelo de gesti\u00f3n que promueve la calidad de vida de los habitantes y la protecci\u00f3n de los bienes comunes, posicionando a la provincia como referente en pol\u00edticas ambientales y sostenibles.