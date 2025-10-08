Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Mujeres empresarias de la regi\u00f3n, c\u00e1maras comerciales y la Sociedad Rural organizan encuentros paralelos a la cumbre de gobernadores que arranca este mi\u00e9rcoles en San Salvador. El VII Foro de Territorios Subnacionales del Corredor Bioce\u00e1nico no ser\u00e1 solo un espacio de debate pol\u00edtico. Mientras los mandatarios de ocho gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se re\u00fanen para avanzar en la integraci\u00f3n regional, el sector empresarial tendr\u00e1 sus propias instancias de trabajo con rondas de negocios, mesas sectoriales y presentaciones productivas. Agenda y actividades del jueves 9 y viernes 10 El jueves 9, despu\u00e9s del cierre oficial de la cumbre gubernamental, emprendedoras y empresarias de Jujuy y Mato Grosso do Sul se encontrar\u00e1n en la Mesa de Mujeres Empresarias. La actividad est\u00e1 prevista entre las 17 y las 18 hs. en el sal\u00f3n Pachamama del Cabildo, como un espacio para fortalecer v\u00ednculos comerciales desde una perspectiva de g\u00e9nero dentro del corredor. El viernes 10 ser\u00e1 la jornada completa del sector privado. Desde las 9 hs. habr\u00e1 conferencias tem\u00e1ticas abiertas al p\u00fablico en el Cine Select, pensadas para profundizar en aspectos productivos y comerciales del corredor. Por la tarde, la C\u00e1mara de Comercio Exterior organizar\u00e1 una ronda de negocios entre las 14:30 y las 18:30 hs. en el sal\u00f3n \u00c9xodo del Cabildo, abierta tanto a empresarios como al p\u00fablico general. Cerrar\u00e1 la agenda la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, que entre las 17 y las 18 hs. presentar\u00e1 la oferta ganadera de las provincias del norte argentino. La actividad tambi\u00e9n ser\u00e1 en el Cabildo, en el sal\u00f3n Pachamama, con la intenci\u00f3n de posicionar la producci\u00f3n regional frente a potenciales compradores e inversores de los territorios que integran el corredor. Las actividades del sector privado son de acceso libre, sin necesidad de inscripci\u00f3n previa. Para consultas sobre el foro, los interesados pueden escribir a cbcjujuy@jujuy.gob.ar.