Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Instituto Belgraniano de Jujuy, con el acompa\u00f1amiento de la viuda de Grenni, Justina Handula, don\u00f3 al Archivo Hist\u00f3rico Provincial la colecci\u00f3n personal del recordado investigador. La entrega constituye un valioso aporte a la preservaci\u00f3n del patrimonio cultural y a la investigaci\u00f3n hist\u00f3rica de la provincia. En una emotiva ceremonia realizada en el Archivo Hist\u00f3rico Provincial, ubicado en el Cabildo de Jujuy, se concret\u00f3 la donaci\u00f3n de la biblioteca personal del arquitecto e historiador Luis Grenni, fallecido en septiembre de 2024. La donaci\u00f3n fue efectuada por el Instituto Belgraniano de Jujuy, con el acompa\u00f1amiento de su esposa, Justina Handula de Grenni, quien expres\u00f3 que se trataba de un sue\u00f1o cumplido y destac\u00f3: \u201cSiempre fue un luchador incansable, siguiendo las m\u00e1ximas del general Manuel Belgrano, y hoy su biblioteca encuentra el lugar que \u00e9l hubiera querido\u201d. El director del Archivo Hist\u00f3rico, Julio Linares, resalt\u00f3 la importancia de incorporar esta colecci\u00f3n al acervo provincial, mientras que el presidente del Instituto Belgraniano, Joaqu\u00edn Carrillo, record\u00f3 que anteriormente ya se hab\u00eda donado la parte vinculada a la obra arquitect\u00f3nica de Grenni, y ahora se suma su legado hist\u00f3rico. De esta manera, la provincia resguarda y pone en valor la obra intelectual de uno de sus referentes m\u00e1s comprometidos con la memoria y la identidad cultural juje\u00f1a.