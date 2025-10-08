Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El 4 de octubre se realiz\u00f3 el primer encuentro presencial del curso \u201cFortalecimiento de la trayectoria escolar de los Estudiantes con Altas Capacidades y Talentos\u201d, una propuesta organizada por el Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Modalidad de Educaci\u00f3n Especial, en articulaci\u00f3n con el Instituto de Educaci\u00f3n Superior N\u00ba8 Sagrado Coraz\u00f3n \u2013 FASTA. 130 docentes de los distintos niveles educativos se sumaron a esta instancia de formaci\u00f3n continua que promueve la reflexi\u00f3n y el intercambio de experiencias sobre las pr\u00e1cticas inclusivas en el aula. \u201cCada estudiante aprende de manera diferente y requiere m\u00faltiples caminos para acceder al conocimiento\u201d, explic\u00f3 la responsable de la Modalidad, Luciana Menacho. En este marco, \u201clas Altas Capacidades y Talentos se abordan no como una excepci\u00f3n, sino como parte de la riqueza y complejidad que caracteriza a la escuela actual\u201d, profundiz\u00f3. En l\u00ednea con la pol\u00edtica educativa provincial orientada a fortalecer las trayectorias escolares, este espacio formativo busca no solo brindar herramientas conceptuales y normativas, sino tambi\u00e9n generar un \u00e1mbito de reflexi\u00f3n profesional compartida, con el prop\u00f3sito de asegurar pr\u00e1cticas pedag\u00f3gicas que favorezcan el pleno desarrollo del potencial de todos los estudiantes. La capacitaci\u00f3n se desarrollar\u00e1 durante el mes de octubre con encuentros virtuales sincr\u00f3nicos y asincr\u00f3nico.