Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n y Mario Pizarro, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de una reuni\u00f3n celebrada en barrio Luj\u00e1n con vecinos de diversos sectores de San Salvador. En este marco, se constituyeron mesas de di\u00e1logo que abordaron obra p\u00fablica, salud, educaci\u00f3n, discapacidad, inclusi\u00f3n y jubilaci\u00f3n. "Para atender estos grandes temas y aportar soluciones a problemas vinculados a ellos, vamos al Congreso de la Naci\u00f3n", defini\u00f3 Pizarro. Continu\u00f3 se\u00f1alando que "no lo decimos por una raz\u00f3n electoral" y explic\u00f3 que "nuestra formaci\u00f3n \u00e9tica nos impulsa a estar parados siempre junto a los m\u00e1s necesitados". "A ellos los escuchamos, los miramos a los ojos y los entendemos", expres\u00f3 y asever\u00f3 que "esto es lo mejor de la pol\u00edtica". Zigar\u00e1n, a su turno, consider\u00f3 que la reuni\u00f3n vecinal fue "una gran oportunidad para nutrir nuestras propuestas legislativas" y puntualiz\u00f3 que "las preocupaciones de la gente est\u00e1n relacionadas con la p\u00e9rdida de derechos".