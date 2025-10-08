Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jujuy se viste de anfitriona del VII Foro del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio, un evento que re\u00fane a autoridades de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay con la meta de profundizar la integraci\u00f3n de la regi\u00f3n. El acto de apertura tuvo lugar en el sal\u00f3n principal de Ciudad Cultural, encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien ejerce la presidencia pro tempore del foro. Lo acompa\u00f1aron el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo D\u00edaz Cort\u00e9s; la jefa de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Tarapac\u00e1, Carolina Quintero Mu\u00f1oz; los gobernadores paraguayos Bernardo Z\u00e1rate Rudas (Presidente Hayes) y Harold Bergen (Boquer\u00f3n); y el vicegobernador de Mato Grosso do Sul, Jos\u00e9 Carlos Barbosa, entre otras autoridades. Tambi\u00e9n participaron el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani; la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar; y el ministro consejero de la Embajada de Brasil en Argentina, Carlos Cu Morgan Dpyle; junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituci\u00f3n clave en la elaboraci\u00f3n del Plan Maestro Regional de Integraci\u00f3n y Desarrollo. Acompa\u00f1aron el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el alcalde de Iquique, Mauricio Soria; y el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio, Alejandro Marenco. Un espacio estrat\u00e9gico para la integraci\u00f3n Durante su discurso de bienvenida, Sadir destac\u00f3 la importancia del foro como \u201cun espacio estrat\u00e9gico para profundizar la integraci\u00f3n regional y fortalecer el desarrollo local de las provincias y la regi\u00f3n, en particular del norte argentino y los pa\u00edses que conforman el corredor\u201d. El mandatario juje\u00f1o, subray\u00f3 el papel de la provincia como punto de conexi\u00f3n entre el Atl\u00e1ntico y el Pac\u00edfico y asegur\u00f3 que el desaf\u00edo es consolidar un corredor que \u201crepresente desarrollo econ\u00f3mico y social, y una mejor calidad de vida para los habitantes del Cono Sur\u201d. Los representantes de los distintos pa\u00edses coincidieron en remarcar el potencial del Corredor Bioce\u00e1nico como una v\u00eda de desarrollo, competitividad y empleo, proyectando al bloque como socio estrat\u00e9gico regional en materia de comercio, infraestructura y cooperaci\u00f3n. El apoyo del BID y los desaf\u00edos pendientes Sadir agradeci\u00f3 especialmente el acompa\u00f1amiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de sus equipos t\u00e9cnicos, por los avances logrados en el Plan Maestro Regional, \u201cuna herramienta fundamental para coordinar pol\u00edticas de infraestructura, log\u00edstica, comercio e integraci\u00f3n productiva\u201d, apunt\u00f3. El gobernador advirti\u00f3 sobre los desaf\u00edos a\u00fan pendientes, entre ellos la necesidad de mejorar la infraestructura vial y digital, la conectividad a\u00e9rea y terrestre y los servicios de seguridad y asistencia en las rutas que integran el corredor. \u201cEl desarrollo del turismo, el intercambio cultural y la competitividad empresarial dependen de que avancemos en estos aspectos\u201d, se\u00f1al\u00f3. Inversiones y compromisos de Jujuy En materia de obras, Sadir inform\u00f3 que Jujuy invierte m\u00e1s de 200.000 millones de pesos en la ejecuci\u00f3n de la Ruta Nacional 34, eje central del corredor, con aportes de la Naci\u00f3n y la Provincia. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 los trabajos en la Ruta Nacional 52, que conecta con el paso de Jama hacia Chile, y el proyecto de inversi\u00f3n de 200 millones de d\u00f3lares para mejorar la conectividad digital, los servicios de emergencia y las \u00e1reas de descanso a lo largo del trazado. \u201cMuchas de nuestras empresas ya operan a trav\u00e9s de los puertos chilenos, exportando al mundo y recibiendo importaciones que fortalecen la Zona Franca y el Parque Industrial\u201d, explic\u00f3 el mandatario, quien adem\u00e1s plante\u00f3 la necesidad de un centro fronterizo integrado y con horario extendido, que facilite el tr\u00e1nsito entre Argentina y Chile. Acuerdo con Antofagasta y trabajo en comisiones En el marco del foro, se firm\u00f3 una declaraci\u00f3n de intenci\u00f3n entre el Gobierno de Jujuy y el Gobierno Regional de Antofagasta, con el objetivo de fortalecer la cooperaci\u00f3n bilateral en materia de infraestructura, transporte, log\u00edstica, salud, miner\u00eda, energ\u00edas renovables, comercio, cultura y turismo. La jornada inici\u00f3 con la presentaci\u00f3n del Plan Maestro Regional, elaborado junto al BID. Por la tarde, se realizar\u00e1 una serie de mesas t\u00e9cnicas y comisiones de trabajo enfocadas en ejes estrat\u00e9gicos como infraestructura, comercio fronterizo, turismo, participaci\u00f3n ciudadana, pueblos originarios, seguridad, salud, educaci\u00f3n y desarrollo municipal. El VII Foro del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio representa un nuevo paso en el prop\u00f3sito com\u00fan de conectar el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico con el Pac\u00edfico, generando una plataforma log\u00edstica que potencie la competitividad y la integraci\u00f3n del Cono Sur. \u201cEstamos m\u00e1s fuertes que nunca para seguir avanzando en la construcci\u00f3n de un corredor que una a los pueblos, impulse el desarrollo y abra las puertas del mundo desde el norte argentino\u201d, complet\u00f3 Sadir.