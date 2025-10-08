Los usuarios pueden chatear con la inteligencia artificial sin salir de la app de mensajer\u00eda Jujuy al d\u00eda \u00ae - La inteligencia artificial sigue expandiendo su presencia en las aplicaciones que usamos a diario. Ahora, los usuarios pueden interactuar con Copilot, la IA de Microsoft, y con ChatGPT desde WhatsApp, sin necesidad de abrir una p\u00e1gina web o instalar aplicaciones adicionales. La integraci\u00f3n permite conversar con estos asistentes como si fueran un contacto m\u00e1s dentro de la app de mensajer\u00eda. Esta nueva funcionalidad acerca las capacidades de la IA a millones de personas, ofreciendo acceso directo a herramientas que ayudan a redactar mensajes, generar im\u00e1genes, responder preguntas o resumir informaci\u00f3n. Aunque no se trata de un canal oficial de Microsoft o OpenAI, los usuarios pueden activar esta experiencia con pocos pasos. A continuaci\u00f3n, se explica c\u00f3mo se pueden habilitar Copilot y ChatGPT en WhatsApp, as\u00ed como las precauciones necesarias para garantizar un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial dentro de la app. C\u00f3mo activar Copilot en WhatsApp El asistente Copilot puede integrarse f\u00e1cilmente como si fuera un contacto m\u00e1s. Para hacerlo, basta con abrir WhatsApp, iniciar un chat nuevo y escribir el n\u00famero +1 877-224-1042 en la barra de b\u00fasqueda. Este contacto permite iniciar la conversaci\u00f3n con la IA y enviarle cualquier consulta. Una vez iniciado el chat, el usuario puede escribir mensajes, realizar preguntas o pedirle al asistente que genere textos, cree im\u00e1genes o resuma informaci\u00f3n. Adem\u00e1s, es posible guardar el n\u00famero en la lista de contactos para acceder a \u00e9l m\u00e1s r\u00e1pidamente y personalizar su nombre, por ejemplo, como \u201cCopilot IA\u201d. Microsoft Copilot utiliza el modelo de lenguaje m\u00e1s reciente de la compa\u00f1\u00eda, lo que le permite interpretar instrucciones en lenguaje natural y ofrecer resultados en tiempo real. De esta manera, el usuario puede planificar tareas, elaborar mensajes, buscar informaci\u00f3n o crear contenido directamente desde WhatsApp, sin salir de la conversaci\u00f3n. Qu\u00e9 se puede hacer con Copilot desde WhatsApp El funcionamiento es similar al de cualquier otra plataforma de Copilot. La IA puede redactar textos, responder dudas generales, generar im\u00e1genes con descripciones detalladas o mantener una conversaci\u00f3n fluida. Tambi\u00e9n es capaz de realizar res\u00famenes de documentos extensos o convertir ideas breves en textos completos. Adem\u00e1s, los usuarios pueden emplearlo como un asistente de productividad para organizar listas, planificar horarios o escribir correos. Al estar dentro de WhatsApp, las consultas y resultados se mantienen dentro de la interfaz de mensajer\u00eda, lo que hace que su uso sea m\u00e1s r\u00e1pido y c\u00f3modo. Es importante aclarar que Microsoft no ha lanzado un canal oficial de Copilot dentro de WhatsApp. Por tanto, el n\u00famero utilizado funciona como una v\u00eda indirecta para acceder a sus servicios, y los usuarios deben verificar siempre que las fuentes sean confiables antes de compartir informaci\u00f3n personal o sensible. Tambi\u00e9n se puede integrar ChatGPT en WhatsApp Adem\u00e1s de Copilot, los usuarios tienen la posibilidad de chatear directamente con ChatGPT en WhatsApp. Para ello, deben abrir la aplicaci\u00f3n, iniciar una nueva conversaci\u00f3n y escribir el n\u00famero +1 (800) 242-8478 en la barra de b\u00fasqueda. Al igual que con Copilot, se puede comenzar a enviar preguntas, redactar textos o realizar cualquier tipo de consulta. Este m\u00e9todo no requiere configuraciones avanzadas ni iniciar sesi\u00f3n con una cuenta espec\u00edfica. Simplemente se agrega el n\u00famero y se interact\u00faa con la inteligencia artificial de manera inmediata. Si se desea, tambi\u00e9n se puede guardar el contacto en la agenda y asignarle un nombre personalizado, como \u201cChatGPT\u201d. Precauciones y recomendaciones Aunque ambas opciones ofrecen una experiencia pr\u00e1ctica, los expertos recomiendan tomar precauciones b\u00e1sicas al usarlas. Es preferible evitar enviar datos personales, contrase\u00f1as o informaci\u00f3n sensible, ya que las conversaciones pueden ser procesadas por servicios externos. Tambi\u00e9n se sugiere revisar las pol\u00edticas de privacidad y confirmar que los n\u00fameros utilizados provienen de fuentes verificadas. Al tratarse de accesos no oficiales, podr\u00edan existir variaciones en el rendimiento o en la disponibilidad del servicio. La posibilidad de integrar asistentes de inteligencia artificial en plataformas de mensajer\u00eda como WhatsApp marca un paso importante en la evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica cotidiana. Estas herramientas no solo ampl\u00edan la productividad y la creatividad de los usuarios, sino que tambi\u00e9n acercan el potencial de la IA a un entorno familiar y accesible, redefiniendo la forma en que interactuamos con la tecnolog\u00eda.