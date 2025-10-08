Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que desde el lunes 13 al mi\u00e9rcoles 15 de octubre se realizar\u00e1 la entrega de m\u00f3dulos alimentarios del programa \u201cComer en Casa\u201d a familias de la localidad de Hip\u00f3lito Yrigoyen, en el marco del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.). Cronograma de entrega: Lunes 13: Hip\u00f3lito Yrigoyen (oficina de la Unidad de Gesti\u00f3n Local). Modalidad puerta a puerta en La Banda y Negra Muerta, de 10:00 a 18:00 hs. Martes 14: Entrega puerta a puerta en La Cueva, Pueblo Viejo y Casillas, de 10:00 a 18:00 hs. Mi\u00e9rcoles 15: Cierre del operativo en Chaupi Rodeo, tambi\u00e9n con modalidad puerta a puerta, de 10:00 a 18:00 hs. Las personas titulares deber\u00e1n presentar su DNI, y aquellas con discapacidad deber\u00e1n exhibir el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).