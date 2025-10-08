Close Menu
    miércoles, octubre 8

    Cobertura de cargos docentes de educación técnica

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de unidades curriculares

    INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°10

    Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

    Práctica Profesionalizante 2C

    Link de acceso: 

    https://drive.google.com/…/1YzLkGGPUaPJJPtoh6sxNmT…/view

    Ofrecimiento Extraordinario del Instituto de Educación Superior N° 9 – San Pedro.

    CARRERAS:

    • Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud

    • Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo

    • Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia

    Link de acceso 

    https://drive.google.com/…/11iS6kzJ5V047kHy7PEVtlH…/view

