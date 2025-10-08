Las convocatorias se publican en la web del Ministerio de Salud. El tr\u00e1mite se realiza de forma virtual. Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 \u201cEn el marco del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II que pondera el valor de cada agente para llevar adelante las acciones y estrategias del Ministerio de Salud de Jujuy, se est\u00e1n agilizando los procedimientos administrativos tendientes a cumplir con los llamados a concurso para los cargos vacantes que existen en las diferentes unidades de organizaci\u00f3n del sistema p\u00fablico\u201d, explic\u00f3 la directora provincial de Capital Humano, Florencia Forte Abed. En tanto, detall\u00f3 que \u201cpr\u00f3ximamente se van a publicar los cronogramas con los llamados a concurso para cargos tanto t\u00e9cnicos como profesionales para la red de hospitales del sistema p\u00fablico, teniendo en cuenta las necesidades planteadas desde cada uno de los efectores\u201d e indic\u00f3 que \u201crecientemente convocamos a cubrir la Jefatura de Enfermer\u00eda del Hospital Materno Infantil y se dispuso una pr\u00f3rroga considerando feriados provincial y nacional de modo que la inscripci\u00f3n cierra el mi\u00e9rcoles 15 de octubre\u201d. \u201cSeguidamente, se dar\u00e1 apertura al concurso de la Jefatura de Enfermer\u00eda del Centro de Especialidades Norte (CEN) y de la Unidad de Recursos Humanos del mismo establecimiento, con apertura para postulaciones el 9 y 15 de octubre, respectivamente\u201d, anticip\u00f3 Forte Abed. Por \u00faltimo, record\u00f3 que los llamados a concurso se publican en la p\u00e1gina oficial del Ministerio de Salud de Jujuy junto con las resoluciones oficiales. \u201cInvitamos a agentes, profesionales y t\u00e9cnicos interesados a ingresar a la web https:\/\/salud.jujuy.gob.ar\/ para el acceso a las bases reglamentarias y las convocatorias en particular de cada llamado, reiterando que las inscripciones y presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n se realizan de manera digital\u201d, concluy\u00f3.