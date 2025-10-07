Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Este martes 8 de octubre, estaremos en el Barrio Alto Comedero, con la Oficina M\u00f3vil de Asesoramiento y Gesti\u00f3n para Personas con Discapacidad de la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano. \u00bfQu\u00e9 ofrecemos? Asesoramiento integral: Pensiones No Contributivas y auditor\u00edas ANDIS. Tr\u00e1mites y gestiones: c\u00f3mo y d\u00f3nde acceder a servicios y beneficios. Atenci\u00f3n personalizada: para personas con discapacidad, familiares y p\u00fablico en general. B\u00b0 Alto Comedero \u2013 SUM 30 Hect\u00e1reas 8:30 a 12:30 hs