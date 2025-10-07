Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre de 33 a\u00f1os result\u00f3 herido tras ser atacado con un arma blanca durante un intento de robo ocurrido en el barrio Mariano Moreno de la capital juje\u00f1a. La v\u00edctima fue asistida en el hospital \u201cPablo Soria\u201d, donde fue internado en observaci\u00f3n. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho se registr\u00f3 el pasado s\u00e1bado alrededor de las 13, cuando el hombre ingres\u00f3 por sus propios medios a la guardia del hospital con heridas sangrantes en ambas piernas. El personal m\u00e9dico diagnostic\u00f3 lesiones punzantes provocadas por un arma blanca y dispuso su internaci\u00f3n en sala de Observaciones. De acuerdo al testimonio de la v\u00edctima, el ataque ocurri\u00f3 en la intersecci\u00f3n de avenida Horacio Guzm\u00e1n y calle San Lorenzo, cuando un sujeto lo intercept\u00f3 y le exigi\u00f3 la entrega de sus pertenencias. Al resistirse, el delincuente lo agredi\u00f3 y luego se dio a la fuga. La investigaci\u00f3n qued\u00f3 a cargo de la dependencia policial interviniente.