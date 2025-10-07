Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre oriundo de Susques fue denunciado por presunta estafa millonaria tras haber enga\u00f1ado a al menos 17 familias con la falsa promesa de adjudicarles casas del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ). Seg\u00fan la denuncia presentada el monto total defraudado superar\u00eda los 200 millones de pesos. De acuerdo a fuentes consultadas por nuestro medio, el acusado habr\u00eda ofrecido viviendas mostrando formularios antiguos del IVUJ, algunos fechados en 2015, y solicitaba sumas de entre 12 y 17 millones de pesos por cada supuesto tr\u00e1mite. En algunos casos, incluso llev\u00f3 a las v\u00edctimas a visitar obras en construcci\u00f3n para reforzar la maniobra y ganar su confianza. El dinero era recibido en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde el sujeto operaba junto a otras dos personas, una de ellas su pareja, quien tambi\u00e9n habr\u00eda recibido transferencias bancarias. La estafa se formalizaba con la firma de recibos en una escriban\u00eda p\u00fablica, donde el acusado reconoc\u00eda los pagos realizados, lo que llev\u00f3 a las familias a creer que el proceso era leg\u00edtimo. Las v\u00edctimas son en su mayor\u00eda trabajadores de la zona de Susques y del paso de Jama, muchos de ellos empleados mineros con domicilio en la capital juje\u00f1a. La denuncia fue radicada ante la Brigada de Investigaciones y se analiza documentaci\u00f3n y movimientos bancarios.