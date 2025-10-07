Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Efectivos de la Comisar\u00eda Seccional 32\u00b0 lograron recuperar una importante cantidad de objetos robados y detener a una mujer implicada en diversos hechos delictivos ocurridos en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy. El operativo se desarroll\u00f3 ayer, luego de un llamado al sistema de emergencias 911, que alert\u00f3 sobre la presencia de elementos sospechosos en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Burela. Al arribar al lugar, el personal policial constat\u00f3 la existencia de varios bienes de dudosa procedencia e inici\u00f3 una investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 recuperar un televisor de 32 pulgadas, una m\u00e1quina de coser, un nebulizador, equipos de salud, ropa, zapatillas, dos notebooks y parlantes, entre otros objetos, los cuales ya fueron reconocidos por sus propietarios. Gracias a la colaboraci\u00f3n de vecinos, se logr\u00f3 identificar y aprehender a una mujer de 43 a\u00f1os, conocida en el \u00e1mbito delictivo, sobre calle Corrientes, quien estar\u00eda vinculada a este robo y a otros hechos similares en la zona sur de la capital. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, mientras que la detenida qued\u00f3 alojada en sede policial a disposici\u00f3n de la Justicia.