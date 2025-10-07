Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) particip\u00f3 activamente en tres importantes eventos realizados en Mendoza: la reuni\u00f3n de Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la Rep\u00fablica Argentina (COSSPRA) y el VI Congreso Interamericano de Prevenci\u00f3n Cardiovascular, y el IV Congreso Osep y Salud. El ISJ estuvo representado por el Vocal I, Diego Eduardo Chac\u00f3n, y la Responsable de Comunicaci\u00f3n Institucional, Valeria Olivera, quienes compartieron espacio con representantes de 17 obras sociales provinciales, en un encuentro clave para fortalecer el trabajo colaborativo, avanzar en estrategias comunes frente a los desaf\u00edos del sistema de salud y reafirmar el compromiso con la prevenci\u00f3n y la innovaci\u00f3n. El acto inaugural del Congreso cont\u00f3 con la presencia del presidente de COSSPRA y titular de OSEP, Carlos Funes; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero; y representantes de la Sociedad Interamericana de Cardiolog\u00eda (SIAC). En el marco del Congreso Interamericano, se abordaron tem\u00e1ticas prioritarias como la prevenci\u00f3n de enfermedades cardiovasculares, el impacto de los medicamentos de alto costo, la incorporaci\u00f3n de inteligencia artificial en la gesti\u00f3n sanitaria y el valor econ\u00f3mico de la salud. \u201cDesde el Instituto de Seguros de Jujuy trabajamos fuertemente en la prevenci\u00f3n de enfermedades, promoviendo h\u00e1bitos saludables y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestras afiliadas y afiliados. Sabemos que invertir en prevenci\u00f3n es fundamental para fortalecer el sistema de salud\u201d, destac\u00f3 el Vocal Diego Chac\u00f3n durante el evento. Tambi\u00e9n valor\u00f3 el trabajo articulado entre el \u00e1rea de Promoci\u00f3n de la Salud y Comunicaci\u00f3n Institucional del ISJ, que impulsa talleres socioeducativos, campa\u00f1as de concientizaci\u00f3n y actividades preventivas en toda la provincia, con el objetivo de generar mayor acceso a la informaci\u00f3n y construir una comunidad m\u00e1s saludable. Uno de los momentos m\u00e1s destacados del encuentro fue la presentaci\u00f3n del Bot Alma, una herramienta desarrollada por OSEP Mendoza que ya realiza m\u00e1s de 500 prestaciones autom\u00e1ticas y, solo en septiembre, resolvi\u00f3 m\u00e1s de 250 mil tr\u00e1mites, con un 77% de los casos gestionados sin intervenci\u00f3n humana. A trav\u00e9s de plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram, esta soluci\u00f3n digital logr\u00f3 reducir la atenci\u00f3n presencial a menos de la mitad. Entre los servicios que ofrece el Bot Alma se destacan, solicitud de laboratorios, turnos, token digital, contenidos de prevenci\u00f3n, etc. \u201cEsta experiencia fue reconocida como un modelo a seguir por todos los participantes. Desde el ISJ celebramos estos espacios que impulsan la modernizaci\u00f3n, la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema sanitario\u201d, subray\u00f3 Valeria Olivera, quien destac\u00f3 la importancia de contar con herramientas que permitan agilizar tr\u00e1mites y brindar informaci\u00f3n segmentada por tipo de afiliados y patolog\u00edas.\u201cRatificamos nuestro compromiso con una salud p\u00fablica provincial de calidad, eficiente y orientada al futuro. Seguimos trabajando, junto a COSSPRA, por una salud m\u00e1s accesible, inteligente y federal\u201d, concluy\u00f3 Chac\u00f3n.