La ubicaci\u00f3n de un tel\u00e9fono m\u00f3vil se puede conocer mediante aplicaciones o solo con su n\u00famero. Recomendaciones para encontrar tu dispositivo en caso de robo o p\u00e9rdida Jujuy al d\u00eda \u00ae - Gran parte de nuestra vida est\u00e1 en el celular. All\u00ed tenemos fotos, videos, datos personales, contrase\u00f1as de cuentas bancarias y billeteras virtuales, entre otras cosas. Es por eso que estos dispositivos se convirtieron en indispensables para nuestra rutina diaria. Su robo o p\u00e9rdida puede representar un gran problema. Ante esta situaci\u00f3n desafortunada existen varias formas para recuperarlo, principalmente mediante aplicaciones espec\u00edficas. Tambi\u00e9n se puede rastrear el dispositivo solo utilizando el n\u00famero de tel\u00e9fono. C\u00f3mo rastrear tu celular Android o iPhone con el n\u00famero de tel\u00e9fono Los usuarios que necesiten obtener informaci\u00f3n sobre la ubicaci\u00f3n de su celular utilizando el n\u00famero de tel\u00e9fono podr\u00e1n hacerlo de la siguiente manera: Enviar un correo electr\u00f3nico a contact@rastrearme.com y en el asunto escribir: \u201cRastrear por Google Maps\u201d. En el cuerpo del mensaje, registrar el n\u00famero de tel\u00e9fono, reemplazando los \u00faltimos cuatro d\u00edgitos por \u201c4444\u2033. A continuaci\u00f3n, el usuario obtendr\u00e1 el lugar en donde est\u00e1 el tel\u00e9fono a trav\u00e9s de Google Maps. C\u00f3mo encontrar un celular con Android Otra de las opciones que tienen los usuarios para buscar su celular es descargar la aplicaci\u00f3n \u201cFind My Device\u201d a trav\u00e9s de Google Play. De esta manera podr\u00e1n visualizar la ubicaci\u00f3n del dispositivo con el n\u00famero de tel\u00e9fono de forma gratuita. Luego de instalar la aplicaci\u00f3n en el celular, deber\u00e1s abrirla y habilitar la funci\u00f3n de \u201cSeguimiento de ubicaci\u00f3n\u201d. Sin embargo, esta herramienta solo funcionar\u00e1 mientras el celular est\u00e9 prendido y conectado a internet. Otra de las aplicaciones que te pueden ayudar a encontrar tu dispositivo son: Encontrar perdido tel\u00e9fono: rastrea el dispositivo m\u00f3vil con la funci\u00f3n de Rastreo GPS en l\u00ednea. Esta aplicaci\u00f3n puede hallar hasta celulares que est\u00e9n en silencio, pero solo se puede descargar en Google Play. Encuentra mi m\u00f3vil: buscador: con esta app podr\u00e1s encontrar el celular. Deber\u00e1s dirigirte a la secci\u00f3n Informaci\u00f3n del aparato y all\u00ed tocar la pesta\u00f1a que dice \u201cLlamar mi tel\u00e9fono\u201d. As\u00ed podr\u00e1s localizar el dispositivo perdido. C\u00f3mo rastrear un celular iPhone Los celulares iPhone vienen con una aplicaci\u00f3n incluida llamada \u201cFind My iPhone\u201d. Al activarla, el dispositivo puede ser localizado en tiempo real. En caso de robo, tambi\u00e9n se pueden habilitar otras medidas de seguridad por medio de esta aplicaci\u00f3n, como bloquear el uso y eliminar los datos. Para activar esta funci\u00f3n es necesario: tener un Apple ID, descargar la aplicaci\u00f3n desde App Store para luego: Acceder a \u201cConfiguraci\u00f3n\u201d y seleccionar \u201cElegir su cuenta\u201d. Activar la funci\u00f3n \u201cBuscar mi\u201d y habilitar la opci\u00f3n \u201cCompartir mi ubicaci\u00f3n\u201d. A continuaci\u00f3n, otra persona que utilice dispositivo iOS deber\u00e1 seguir estas indicaciones: Visitar la p\u00e1gina web de iCloud e iniciar sesi\u00f3n. La funci\u00f3n dejar\u00e1 descargar y administrar todos los elementos almacenados en la nube, lo que muchas veces resulta \u00fatil. Hacer clic en la opci\u00f3n \u201cTodos los dispositivos\u201d. Elegir el dispositivo que se desea rastrear. La web conducir\u00e1 a un mapa, que se\u00f1alar\u00e1 la ubicaci\u00f3n en tiempo real del tel\u00e9fono.