Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico conmemor\u00f3 los 10 a\u00f1os del Centro de Atenci\u00f3n de la Fauna Aut\u00f3ctona de Jujuy (CAFAJu), en un emotivo acto del que fueron protagonistas los t\u00e9cnicos y profesionales. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico celebr\u00f3 los 10 a\u00f1os del Centro de Atenci\u00f3n de la Fauna Aut\u00f3ctona de Jujuy (CAFAJu), una d\u00e9cada al servicio del rescate, recuperaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n y liberaci\u00f3n de animales pertenecientes a la fauna silvestre nativa. En ese marco, los integrantes del equipo t\u00e9cnico y profesional de este centro modelo en el NOA, recibieron un reconocimiento y una Declaraci\u00f3n de Inter\u00e9s Cultural y Municipal por su aporte a la conservaci\u00f3n de la biodiversidad, por parte del Concejo Deliberante de El Carmen, ciudad donde se encuentra ubicado. Estuvieron presentes en el acto, acompa\u00f1ando, la ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n; la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodr\u00edguez; el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini; autoridades municipales y concejales de la ciudad. \u201cEste Centro fue creado el cinco de octubre del a\u00f1o dos mil quince, y hoy celebra una d\u00e9cada de trabajo en pos de la conservaci\u00f3n de la fauna silvestre\u201d, expres\u00f3 la ministra Zigar\u00e1n quien adem\u00e1s destac\u00f3 el compromiso y esfuerzo diario del personal que lo integra. Durante diez a\u00f1os este centro que depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, recuper\u00f3 y liber\u00f3 a cientos de animales de diferentes especies, rescatados de procesos de mascotismo, tr\u00e1fico, decomisos o caza furtiva. En la oportunidad, el Concejo Deliberante de El Carmen hizo entrega de la Declaraci\u00f3n N\u00b0 0013\/CD\/2025, por la cual se declara de Inter\u00e9s Cultural y Municipal el 10\u00b0 aniversario del CAFAJu, destacando \u201csu invaluable aporte a la conservaci\u00f3n de la biodiversidad y la protecci\u00f3n de especies amenazadas de la provincia\u201d. Adem\u00e1s, se rindi\u00f3 homenaje al equipo t\u00e9cnico y profesional \u2014integrado por bi\u00f3logos, veterinarios y agentes especializados\u2014 \u201cpor su compromiso y dedicaci\u00f3n en el rescate, rehabilitaci\u00f3n, investigaci\u00f3n y educaci\u00f3n ambiental durante estos diez a\u00f1os de trabajo ininterrumpido\u201d. En el marco del aniversario, el Ministerio entreg\u00f3 certificados de reconocimiento al personal que cumple diez a\u00f1os de servicio en la instituci\u00f3n, en agradecimiento por su labor cotidiana. \u201cSon quienes los 365 d\u00edas del a\u00f1o garantizan el cuidado, la alimentaci\u00f3n y la atenci\u00f3n sanitaria de cada animal que llega al centro\u201d, resaltaron las autoridades. El acto concluy\u00f3 con un recorrido por los recintos del CAFAJu junto a todos los presentes, invitados y personal t\u00e9cnico, donde se mostraron las distintas \u00e1reas de trabajo, los espacios de rehabilitaci\u00f3n y las especies actualmente bajo resguardo. Con la celebraci\u00f3n de la jornada, se inaugur\u00f3 el mes de festejo por los 10 a\u00f1os del CAFAJu. Durante las pr\u00f3ximas semanas se van a desarrollar charlas, un ateneo sobre fauna aut\u00f3ctona, capacitaciones y talleres en normativa, muestras fotogr\u00e1ficas, avistaje de aves, visitas guiadas, especialmente destinadas a escuelas, y una sorpresa especial. \u201cHoy celebramos diez a\u00f1os de compromiso con la vida. Cada animal recuperado y liberado es una historia de esfuerzo, de ciencia y de amor por la naturaleza. El CAFAJu seguir\u00e1 creciendo, porque proteger la fauna juje\u00f1a es proteger parte de nuestra identidad\u201d, destacaron los equipos de la cartera ambiental.