Close Menu
    lunes, octubre 6

    Jujuy: Alejandro Bossatti fue designado nuevo Procurador General del MPA

    No hay comentarios1 Min Read
    Alejandro Bossatti

    Jujuy al día ® – En la cuarta sesión especial realizada este lunes en la Legislatura de Jujuy, se aprobó la designación de Alejandro Bossatti como nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en reemplazo de Sergio Lello Sánchez.

    En la misma jornada, también se avaló el nombramiento de Gonzalo De La Colina como procurador general adjunto.

    La sesión comenzó pasadas las 13.30, luego de que la Comisión de Asuntos Institucionales analizara los pliegos y realizara las entrevistas correspondientes a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial.

    Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que el acto de juramento de Bossatti y De La Colina está previsto para hoy, lunes 6 de octubre, a las 18 horas en Casa de Gobierno.

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.