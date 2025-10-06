En Jujuy y Salta: recuperan dos camionetas robadas en Catamarca 

Las Toyota Hilux y AW4 fueron trasladadas a Catamarca tras ser requeridas por sustracción y estafa

Jujuy al día ® – Bajo la dirección del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, personal de la División Sustracción de Automotores de Catamarca realizó un operativo interprovincial en Salta y Jujuy. El objetivo fue cumplimentar un exhorto judicial para el traslado de dos camionetas secuestradas: una Toyota AW4 y una Toyota Hilux de color blanco.

Gracias a una ardua tarea investigativa y al intercambio de información con efectivos policiales de ambas provincias, los agentes lograron ubicar y recuperar los vehículos.

Las camionetas contaban con requerimientos judiciales emitidos por las Fiscalías de Instrucción N° 3 y N° 5 de Catamarca, vinculados a los supuestos delitos de sustracción y estafa.

Finalmente, los rodados fueron trasladados a la Ciudad Capital y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con los procedimientos legales correspondientes.