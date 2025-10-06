Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Direcci\u00f3n de Salud Mental y Bienestar Policial, dependiente de la Coordinaci\u00f3n de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad de Jujuy contin\u00faa desarrollando acciones destinadas al fortalecimiento emocional, f\u00edsico y social del personal policial en toda la provincia. Durante las \u00faltimas semanas, se concretaron diversas actividades preventivas y de promoci\u00f3n de la salud, entre ellas: Dispositivo de H\u00e1bitos Saludables. Prevenci\u00f3n y promoci\u00f3n de la salud. Formaci\u00f3n de operadores socioterapeutas en adicciones. Prevenir acompa\u00f1ar y actuar en casos de violencia de genero. Ser humano, mejor es hablar Dispositivo" grupo de asistencia psicosocial educativo para varones que impulsan el cambio. Taller preventivo sobre consumo de sustancias psicoactivas. Fortalecimiento de las capacidades cognitivas y motrices Asimismo, con un abordaje integral y coordinado entre las distintas sedes, se brind\u00f3 asistencia y contenci\u00f3n a cerca de 200 efectivos, mediante teleasistencias, seguimientos y visitas en terreno, consolidando la presencia activa de Bienestar Policial en toda la provincia.