Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Liga Provincial de Inclusi\u00f3n Deportiva sigue recorriendo la provincia, y en esta oportunidad nos recibe el Municipio Capitalino en el Centro Deportivo Municipal Hugo \u201cPajarito\u201d Cid Conde, en la punta del Parque San Mart\u00edn. Ser\u00e1 una jornada llena de deporte, integraci\u00f3n y encuentro, en el marco de las pol\u00edticas deportivas e inclusivas que impulsa el Gobierno de Jujuy a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Deportes, acompa\u00f1ando a nuestras disciplinas adaptadas y fortaleciendo el acceso de todos y todas al deporte. Lunes 12 de octubre De 8 a 14 hs Centro Deportivo Municipal Hugo \u201cPajarito\u201d Cid Conde \u2013 Parque San Mart\u00edn, San Salvador de Jujuy