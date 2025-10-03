El polit\u00f3logo y ex funcionario de CFK ofreci\u00f3 $60 millones para cerrar la causa en su contra. Bonadio lo acus\u00f3 de ser parte de las entregas de 18 coimas de empresarios como Calcaterra, Roggio y Armando Loson Jujuy al d\u00eda \u00ae - Juan Manuel Abal Medina hijo es una constante en el kirchnerismo, aunque es uno de sus pol\u00edticos menos abrasivos y vehementes. Siempre tuvo, en comparaci\u00f3n al estilo general, otro perfil. Doctor en Ciencia Pol\u00edtica, prol\u00edfico autor de libros, tuvo un cargo de importancia en cada gesti\u00f3n de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner: secretario de Gabinete, secretario de Comunicaci\u00f3n P\u00fablica, jefe de Gabinete desde 2011 a 2013, luego senador por la provincia de Buenos Aires. En 2017, una serie de cuestionamientos a CFK lo dejaron fuera del mapa. Este a\u00f1o prob\u00f3 suerte en las \u00faltimas elecciones porte\u00f1as para chocar de frente con Leandro Santoro. All\u00ed, Perdi\u00f3. Es infrecuente ver a Abal Medina en el barro de Comodoro Py, en los banquillos en donde sus viejos jefes pol\u00edticos como CFK se sentaron y otra vez. En 2019, el fiscal Carlos Rivolo pidi\u00f3 su elevaci\u00f3n a juicio junto a An\u00edbal Fern\u00e1ndez y Jorge Capitanich, entre otros, por un caso de defraudaci\u00f3n al Estado de $600 millones de aquel entonces, dinero para el tratamiento de residuos que nunca se entreg\u00f3. En poco m\u00e1s de un mes, ser\u00e1 parte del juicio por los cuadernos de las coimas escritas por el chofer Centeno que comenzar\u00e1 el 6 de noviembre pr\u00f3ximo, si el Tribunal Oral Federal N\u00b07 rechaza su oferta de $60 millones para lograr su sobreseimiento y zafar de un juicio de 75 acusados y m\u00e1s de 600 testigos que, con dos audiencias semanales v\u00eda Zoom, podr\u00eda arrastrarse durante \u201ccuatro, cinco, seis a\u00f1os\u201d, afirma un abogado de la causa, un proceso \u201cdonde unos cuantos imputados pueden morir dada su edad\u201d. Esa es la otra condena del juicio del caso Cuadernos: el tiempo eterno frente a la webcam, ser una cara en el mosaico, obligada all\u00ed. A Abal Medina, el juez Claudio Bonadio lo elev\u00f3 a juicio por 18 hechos de cohecho pasivo, recepci\u00f3n de coimas, en las que intervino como part\u00edcipe secundario. Sin embargo, seis meses antes de morir, el magistrado lo sobresey\u00f3 con respecto a integrar la asociaci\u00f3n il\u00edcita encabezada por Julio De Vido y CFK. Efectivamente, Abal Medina declar\u00f3 en la causa, aunque no como arrepentido, tal como hizo Jos\u00e9 L\u00f3pez. Present\u00f3 un escrito donde explic\u00f3, m\u00e1s o menos, la supuesta situaci\u00f3n que le imputan, un pasamanos de billetes, recaudaci\u00f3n para el viejo Frente para la Victoria, de cara a la campa\u00f1a de 2013. All\u00ed, incluy\u00f3 un leve palo para el superministro Julio De Vido: \u201cMis funciones no ten\u00edan competencia directa en el \u00e1rea del Ministerio de Planificaci\u00f3n, Secretar\u00eda de Energ\u00eda ni sus dependencias, \u00e1rea del gobierno que por cierto obraba con cierta autonom\u00eda e independencia, incluso de la Jefatura de Gabinete. No interven\u00eda en procesos licitatorios de obras p\u00fablicas, no interven\u00eda en los pagos de las mismas, no incid\u00eda en los expedientes del Ministerio de Planificaci\u00f3n que l\u00f3gicamente, y como ha sido planteado en autos, ten\u00edan su propio circuito administrativo\u201d. Abal Medina afirm\u00f3 que \u201cen el a\u00f1o 2013, una de las tareas que recayeron bajo mi responsabilidad fue la de prestar atenci\u00f3n y colaboraci\u00f3n en la campa\u00f1a de las PASO y de las elecciones generales que se desarrollar\u00edan ese a\u00f1o\u201d. As\u00ed, lleg\u00f3 Roberto Baratta, subsecretario de Comunicaci\u00f3n. Abal Medina, afirm\u00f3, deriv\u00f3 la tarea en Hugo Mart\u00edn Larraburu, su secretario privado, a quien Centeno marc\u00f3 en los cuadernos como \u201cMart\u00edn de Presidencia\u201d. Larraburu termin\u00f3 imputado como su jefe. En su declaraci\u00f3n, Abal Medina lo deslig\u00f3 de toda responsabilidad. Bonadio lo elev\u00f3 a juicio igual. Los grandes empresarios del caso figuran la lista de pagos que supuestamente canaliz\u00f3 Abal Medina entre agosto y septiembre de 2013: all\u00ed est\u00e1n Armando Loson, Carlos Wagner, Benito Roggio, Enrique Pescarmona, \u00c1ngelo Calcaterra. Varios de estos empresarios, como Calcaterra, afirmaron que realizaron aportes de campa\u00f1a y que no pagaron coimas; el primo de Mauricio Macri pidi\u00f3 ser investigado por la Justicia electoral, pero las pericias contables a las arcas pol\u00edticas revelaron que no existi\u00f3 ning\u00fan aporte registrado. En 2024, Abal Medina hizo un planteo similar a los magistrados de la causa Cuadernos. Pidi\u00f3 que la causa en su contra cambie de fuero. Los jueces del Tribunal Oral Federal N\u00b0 7, Fernando Canero, Germ\u00e1n Castelli y Enrique M\u00e9ndez Signori, lo rechazaron por unanimidad. Cerca del polit\u00f3logo, hoy docente universitario, aseveran que se encuentra imputado por ser un \u201cblanco medi\u00e1tico f\u00e1cil\u201d. Tambi\u00e9n, que cuenta con dos cartas a su favor: su desvinculaci\u00f3n de la causa Vialidad, a pesar de la insistencia de la defensa de CFK y una pericia a los pendrives incautados a su secretario, que ratificaron sus declaraciones. Federico Fahsbender Fuente