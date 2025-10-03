La ministra Serrano recibió a la docente destacada Julieta Ursagaste

Jujuy al día ® – La ministra de Educación Miriam Serrano, recibió a la docente Julieta Ursagaste, responsable administrativa de la Escuela de Minas en La Quiaca, quien resultó ganadora del concurso “Gracias Docentes” organizado por la Fundación Varkey. Esta distinción reconoce su destacada trayectoria y compromiso de más de 25 años de docencia en la Puna jujeña, demostrando una vocación y dedicación ejemplar.

En un diálogo cargado de emotividad, la ministra destacó la importancia del rol del docente en la educación rural, donde se enfrentan desafíos adicionales como el desarraigo y la responsabilidad de fortalecer el vínculo con la comunidad. “Nuestro compromiso es con los chicos”, enfatizó Serrano.

Durante el encuentro, la “profe Julieta” compartió sus vivencias y reflexiones sobre la importancia de la educación emocional y el enfoque humano en la prevención de problemáticas de salud mental, donde coincidieron en la necesidad de trabajar mancomunadamente entre la escuela y las familias para lograr una cultura institucional fundamentada en el respeto y el cuidado.

En un momento especial de la conversación, la docente citó a la Madre Teresa de Calcuta, “No permitas que alguien se acerque a vos sin que, al irse, se sienta mejor o más feliz”, destacando la huella emocional que deja un docente en sus estudiantes.

Al finalizar la charla, la ministra Serrano felicitó a Julieta por su destacada labor y reafirmó el compromiso del Ministerio de Educación con la educación de calidad y el bienestar estudiantil. Además, motivó a que esta experiencia sirva de inspiración para que más docentes repliquen prácticas innovadoras y efectivas en sus propias aulas.

Este encuentro refleja el trabajo y la pasión de los docentes que dejan una marca indeleble en la vida de sus estudiantes.