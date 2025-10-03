Seg\u00fan la Defensor\u00eda de la Tercera Edad, los adultos mayores se encuentran en una situaci\u00f3n de emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Canasta B\u00e1sica de los Jubilados alcanz\u00f3 los $1.514.074,13 en octubre de 2025, quedando muy por encima de los haberes m\u00ednimos. Esa cifra evidencia un incremento del 26,12% en comparaci\u00f3n a los $1.200.523 que costaba en abril pasado. Este c\u00e1lculo lo realiza la Defensor\u00eda de la Tercera Edad cada 6 meses tomando en cuenta la estructura de consumo definida por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (Indec), adaptada para reflejar los gastos espec\u00edficos de quienes conforman este segmento de la poblaci\u00f3n. La medici\u00f3n incluye gastos de vivienda que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. Puntualmente, el rubro medicaci\u00f3n contempla una variedad de medicamentos de diferentes patolog\u00edas, considerando el descuento que se realiza en farmacias seg\u00fan la obra social del jubilado. El relevamiento se desarrolla en regiones urbanas con altos \u00edndices de residentes de la tercera edad, incluyendo la Ciudad de Mendoza, C\u00f3rdoba capital, Rosario, Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense. Del total de la canasta, $348.000 corresponde al gasto en alimentos, $107.444 a limpieza, $402.880 a medicamentos, $294.000 a vivienda, $85.200 a transporte, $57.500 a vestimenta, $96.000 a recreaci\u00f3n y $123.050 a servicios. Vale destacar que dicho monto para la canasta de jubilados se da en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una m\u00ednima de $279.121,71, m\u00e1s un bono de $70.000. Los beneficiarios de la Pensi\u00f3n Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobran $223.297,36, m\u00e1s el bono. El monto de Pensiones No Contributivas, para personas con discapacidad es de $265.385,19, m\u00e1s el bono de $ 70.000. \u201cLos nuevos datos de la Canasta B\u00e1sica de los Jubilados ratifican la situaci\u00f3n de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez m\u00e1s el sector\u201c, manifest\u00f3 Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad. \u201cEl intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son in\u00fatiles sino tambi\u00e9n contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar\u201d, agreg\u00f3. \u201cNo es que los jubilados sigan estando mal, es que est\u00e1n cada vez peor y no hay perspectivas de que la situaci\u00f3n se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, \u00bfc\u00f3mo puede salir adelante un pa\u00eds cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a m\u00e1s del diez por ciento de su poblaci\u00f3n? La deuda sigue siendo con ellos", concluy\u00f3. En di\u00e1logo con Infobae, Semino sum\u00f3: \u201cVenimos planteando la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional de las personas mayores, por lo que vemos que est\u00e1n sufriendo una crisis humanitaria\u201d. Mientras tanto, varios jubilados contin\u00faan marchando todos los mi\u00e9rcoles al Congreso para exponer la crisis que sufren y siguen sin ser escuchados, a la vez que la polic\u00eda aplica protocolos antipiquetes en manifestaciones pac\u00edficas. En agosto pasado el oficialismo consigui\u00f3 que la C\u00e1mara de Diputados avalara el veto del presidente Javier Milei a la ley que preve\u00eda un incremento de 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, as\u00ed como la suba del bono de $70.000 a $110.000. Al requerirse el rechazo de ambos cuerpos legislativos para anular un veto, la resoluci\u00f3n del Poder Ejecutivo permanecer\u00e1 vigente. Por ahora, el \u00fanico ofrecimiento es nuevo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de Anses. El esquema incluye descuentos en los principales supermercados del pa\u00eds y acuerdos con bancos que suman reintegros y cuentas remuneradas. La iniciativa contempla descuentos para adultos mayores en sus compras diarias, con distintos porcentajes seg\u00fan la cadena. Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% en todos los rubros y suman un 20% en productos de perfumer\u00eda y limpieza. En estas cadenas, no hay un tope para el descuento, pero no se puede combinar con otras promociones. Coto y La An\u00f3nima aplican un 10% en todos los rubros, sin diferenciaciones adicionales y sin l\u00edmite de reintegro. Josimar otorga un 15% general en todas las compras, tambi\u00e9n sin tope. Carrefour ofrece una rebaja del 10% en todos los rubros, con un l\u00edmite mensual de $35.000. En el caso de D\u00eda, el descuento es del 10% con un l\u00edmite de $2.000 por transacci\u00f3n, y se permite la acumulaci\u00f3n con otras promociones. El comunicado oficial indic\u00f3 que los descuentos no pueden combinarse con otras promociones vigentes, excepto en la cadena D\u00eda, donde s\u00ed es posible acumularlos. Adem\u00e1s, se detall\u00f3 que hay exclusiones en carnes, electrodom\u00e9sticos y marcas seleccionadas, lo que implica que el alcance de cada rebaja puede variar seg\u00fan el local.