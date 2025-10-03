Jujuy: un descuido pudo provocar una tragedia

Jujuy al día ® – Un hecho se registró en la noche del miércoles en Palpalá, cuando un niño de 2 años debió ser hospitalizado luego de ingerir una importante cantidad de medicamentos en su domicilio.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, el menor, se encontraba en su vivienda cuando alrededor de las 21:30 horas aprovechó un descuido de los adultos, trepó a un mueble y tomó una importante cantidad de pastillas y las ingirió. El medicamento sería de la familia de los corticoides.

El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó a las 23:00 acompañado por sus familiares.

Allí, los médicos diagnosticaron intoxicación medicamentosa, quedando internado en la sala de observaciones para seguir su evolución clínica.