Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que recientemente, a trav\u00e9s de los equipos profesionales del Hospital Pablo Soria, se concretaron cinco nuevos procedimientos de ablaci\u00f3n, uno de ellos con car\u00e1cter multiorg\u00e1nico, posibilitando que, a la fecha, sumen 66 los operativos realizados en la provincia en el presente a\u00f1o, incluyendo \u00e1mbitos p\u00fablico y privado. El avance en este sentido, da cuenta de la sensibilizaci\u00f3n de la comunidad respecto a la donaci\u00f3n de \u00f3rganos, abriendo alternativas de recuperaci\u00f3n para personas de todas las edades que, en situaci\u00f3n cr\u00edtica de salud, requieren de un trasplante. Asimismo, el trabajo permanente de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de equipos m\u00e9dicos ablacionistas, la articulaci\u00f3n con instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales, vecinales y la intervenci\u00f3n en actividades masivas permiten compartir con la comunidad la importancia de la donaci\u00f3n de \u00f3rganos y los alcances de la Ley Justina teniendo en cuenta que, as\u00ed como todos podemos donar tambi\u00e9n podemos requerir la donaci\u00f3n de \u00f3rganos en cualquier etapa de la vida. Para tener en cuentaPor mayor informaci\u00f3n se puede concurrir a la sede del Centro \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (CUCAIJUY) en G\u00fcemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 4221228.