Jujuy: investigan el incendio intencional en una vivienda 

Jujuy al día ® – En horas de la mañana del miércoles, se registró un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Sarmiento del barrio Centro de la ciudad de Perico.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, cuando el propietario, un hombre de 37 años, fue alertado de que su domicilio se estaba incendiando y acudió rápidamente al lugar para sofocar las llamas.

Posteriormente, personal de Bomberos intervino realizando tareas de enfriamiento para evitar la propagación.

Según informaron fuentes consultadas por nuestro medio, no se registraron víctimas, aunque sí daños materiales en el inmueble.

Tras la inspección técnica realizada en la vivienda, se determinó que el siniestro habría sido de carácter intencional.

La investigación quedó a cargo de la Seccional 21°, que inició las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades y dar con los posibles autores.