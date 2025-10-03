Jujuy: gendarme habría amenazado con su arma reglamentaria a su pareja y terminó detenido

Jujuy al día ® – En la noche del miércoles, un hecho de violencia en el ámbito familiar involucró a dos efectivos de Gendarmería Nacional en la ciudad de San Pedro.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 en un domicilio del barrio 48 Viviendas, donde una mujer de 36 años denunció un grave altercado con su pareja, un gendarme de 37 años, con quien mantiene relación de concubinato.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, durante la discusión el hombre habría intentado utilizar su arma reglamentaria contra la mujer. Sin embargo, el arma no llegó a ser disparada y que la víctima se encuentra fuera de peligro, sin lesiones por arma de fuego.

Tras el alerta, efectivos de Infantería de la Unidad Regional 2 intervinieron en el lugar y procedieron a la aprehensión del acusado, quien posee el grado de sargento.

El caso quedó en manos de la Brigada de Investigaciones, que inició las actuaciones sumarias correspondientes para esclarecer lo sucedido.