El 30 de septiembre se recolectaron las primeras cerezas frescas en el valle templado de Jujuy, adelantando la temporada regional en m\u00e1s de 15 d\u00edas Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el valle templado de Jujuy el pasado martes 30 de septiembre se recolectaron los primeros frutos de la temporada. Argentina marc\u00f3 un nuevo hito en la producci\u00f3n frut\u00edcola al concretar la primera cosecha extratemprana de cerezas frescas en la semana 40 del calendario agr\u00edcola. El hecho ocurri\u00f3 en un bloque experimental del valle templado de Jujuy, en el noroeste del pa\u00eds, donde el pasado martes 30 de septiembre se recolectaron los primeros frutos de la temporada, inaugurando oficialmente una ventana productiva in\u00e9dita en Sudam\u00e9rica. El proyecto est\u00e1 liderado por la empresa G\u00fcizzo Frutas Frescas S.A., reconocida por su experiencia en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de cerezas tempranas argentinas. La iniciativa se desarrolla en alianza con Finca Machuca, del productor Oscar Machuca en Monterrico, y con la Dra. Viviana Curzel, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Un ensayo con resultados prometedores El bloque experimental, implantado entre 2022 y 2023, cuenta con 2.000 plantas distribuidas en seis cultivares. En esta segunda temporada, dos de las variedades m\u00e1s destacadas \u2014Minnie Royal y Royal Lee, pertenecientes al programa gen\u00e9tico de Zaiger\u2014 mostraron par\u00e1metros sobresalientes. Los resultados t\u00e9cnicos fueron contundentes: -Contenido de az\u00facar: entre 25 y 29\u00b0 Brix, un nivel excepcionalmente alto para la especie. -Color: intenso y homog\u00e9neo, con punto de cosecha en niveles 2 a 3 de la escala CTIFL. -Textura: firme, crocante y de excelente consistencia. -Calibres promedio: entre 22 y 24 mm, valores acordes con las caracter\u00edsticas propias de estas variedades extratempranas. El \u00e9xito de esta cosecha no fue casual. Los equipos t\u00e9cnicos implementaron un paquete de manejos agron\u00f3micos de precisi\u00f3n, entre los que se incluyeron defoliaci\u00f3n en verano, incisiones con promalina, arqueado de ramas, uso de reguladores de crecimiento y la aplicaci\u00f3n controlada de rompedores de dormancia en distintas dosis y fechas. Estas pr\u00e1cticas permitieron alcanzar un cuajado aceptable para la estructura a\u00fan joven de las plantas. El valle templado de Jujuy, un escenario con ventajas diferenciales La zona elegida para el ensayo ofrece condiciones clim\u00e1ticas \u00fanicas en comparaci\u00f3n con otras regiones frut\u00edcolas de Argentina y Sudam\u00e9rica. El valle templado de Jujuy combina inviernos cortos y moderados, con un promedio de 20 a 25 porciones de fr\u00edo, y una r\u00e1pida acumulaci\u00f3n t\u00e9rmica al salir de la dormancia. Adem\u00e1s, las lluvias se concentran en verano, coincidiendo con la etapa vegetativa de los cultivos y reduciendo riesgos clim\u00e1ticos durante la cosecha. Otro factor clave es la alta radiaci\u00f3n solar y la baja humedad relativa, condiciones que favorecen la intensidad del color y la calidad del sabor en las frutas. Gracias a este entorno natural y al manejo t\u00e9cnico implementado, el proyecto logr\u00f3 por segundo a\u00f1o consecutivo cosechar cerezas frescas en la semana 40, un calendario comparable al del noreste de Sud\u00e1frica, y adelantado entre 15 y 20 d\u00edas respecto de zonas m\u00e1s tradicionales de primores, como Mendoza en Argentina o la Regi\u00f3n de Coquimbo en Chile. Una oportunidad estrat\u00e9gica para Argentina Para el Ingeniero Nicol\u00e1s G\u00fcizzo, directivo y Gerente T\u00e9cnico de G\u00fcizzo Frutas Frescas S.A., el logro representa un punto de inflexi\u00f3n para la fruticultura nacional: \u201cPoder llegar con cerezas de calidad a fines de septiembre es un diferencial estrat\u00e9gico. Representa una oportunidad comercial enorme, tanto en el mercado interno argentino como para futuras exportaciones. Tambi\u00e9n es cierto que, al ser una zona marginal para la producci\u00f3n de cerezas, existen desaf\u00edos pendientes que se van abordando en cada ciclo.\u201d La posibilidad de acceder al mercado con fruta fresca antes que los competidores regionales posiciona a Argentina en un segmento de alto valor, donde los precios suelen ser m\u00e1s atractivos debido a la escasa oferta global. \u201cPoder llegar con cerezas de calidad a fines de septiembre es un diferencial estrat\u00e9gico", aseguran desde el sector privado. Adem\u00e1s, el ensayo confirma la adaptabilidad de los cultivares de Zaiger a las condiciones locales y abre la puerta a la incorporaci\u00f3n de nuevas variedades extratempranas, entre ellas las desarrolladas por el programa gen\u00e9tico de Bloomfresh, caracterizadas por sus bajos requerimientos de fr\u00edo invernal. La Dra. Viviana Curzel record\u00f3 que Jujuy ya cuenta con una larga trayectoria en la producci\u00f3n de frutales de carozo primicia y extraprimicia: \u201cLa regi\u00f3n tiene m\u00e1s de 40 a\u00f1os de experiencia con duraznos, nectarinas y ciruelas primicia. Originalmente, se introdujeron cultivares de distintas provincias argentinas y del extranjero. Hoy contamos con variedades desarrolladas localmente por nuestro grupo de investigaci\u00f3n. Llevamos m\u00e1s de 25 a\u00f1os trabajando con frutales de bajo a muy bajo requerimiento de fr\u00edo, con cosechas que comienzan en septiembre y se extienden hasta mediados de noviembre.\u201d La especialista destac\u00f3 que el ensayo de cerezas extratempranas refuerza el enorme potencial del valle templado de Jujuy como polo productivo estrat\u00e9gico. La zona combina tradici\u00f3n, innovaci\u00f3n y condiciones agroecol\u00f3gicas singulares, lo que le permite ofrecer fruta de alta calidad en ventanas de mercado pr\u00e1cticamente exclusivas. Un futuro abierto para la fruticultura argentina La inauguraci\u00f3n de la cosecha extratemprana de cerezas en la semana 40 constituye un avance t\u00e9cnico y comercial para el pa\u00eds. Si bien a\u00fan se trata de un bloque experimental, los resultados obtenidos en apenas dos temporadas confirman la viabilidad del modelo y proyectan a Jujuy como un nuevo epicentro para la fruticultura de alto valor. En un mundo donde los consumidores demandan cada vez m\u00e1s fruta fresca en ventanas tempranas y con est\u00e1ndares de calidad superiores, Argentina se abre paso con un diferencial competitivo claro. La apuesta por la innovaci\u00f3n, el manejo agron\u00f3mico de precisi\u00f3n y la articulaci\u00f3n entre empresas privadas, productores locales e instituciones acad\u00e9micas se consolidan como la base de este logro hist\u00f3rico.Con esta primera cosecha extratemprana, el pa\u00eds no solo diversifica su oferta productiva, sino que tambi\u00e9n reafirma la capacidad de sus regiones menos tradicionales para convertirse en protagonistas del mapa frut\u00edcola internacional.