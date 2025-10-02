Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Tren Solar suma beneficios para que todos los juje\u00f1os sean parte de esta experiencia \u00fanica en Latinoam\u00e9rica. El Tren Solar es de los juje\u00f1os. Naci\u00f3 en esta tierra y se proyecta al mundo como un orgullo tur\u00edstico colectivo. Por eso, el beneficio \u201cOrgullo Juje\u00f1o\u201d Tren Solar contin\u00faa vigente, ofreciendo a todos los residentes de la provincia un 50% de descuento en la compra de pasajes. Esta iniciativa del Tren Solar reafirma que los primeros anfitriones de esta experiencia \u00fanica son los juje\u00f1os, quienes pueden recorrer a mitad de precio la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viajar en el Tren Solar no es solo un traslado: es vivir la experiencia de un proyecto sostenible, innovador y profundamente arraigado a la identidad de Jujuy. El beneficio se encuentra disponible los d\u00edas martes, jueves y s\u00e1bados, seg\u00fan disponibilidad. Los tickets podr\u00e1n adquirirse de manera presencial en las boleter\u00edas oficiales de las estaciones - Volc\u00e1n-Tumbaya- Purmamarca- Maimar\u00e1 y Tilcara- , en El Cabildo Belgrano 843 de 08.00 h a 20.00 h o a trav\u00e9s de WhatsApp.\u00a0La promoci\u00f3n no es acumulable con otras ofertas vigentes.El Tren Solar es de los juje\u00f1os. Y con \u201cOrgullo Juje\u00f1o\u201d, ese sentido de pertenencia se renueva en cada viaje. Conoce las nuevas experiencias en nuestra web.