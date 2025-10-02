La cartera sanitaria firm\u00f3 un convenio con el Instituto de Efectividad Cl\u00ednica y Sanitaria (IECS) Jujuy al d\u00eda \u00ae - El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, firm\u00f3 recientemente un convenio con el Instituto de Efectividad Cl\u00ednica y Sanitaria (IECS), organizaci\u00f3n sin fines de lucro de gran trayectoria nacional, para fortalecer la prevenci\u00f3n y el control de infecciones en hospitales, optimizar el uso de antibi\u00f3ticos y avanzar en acciones concretas que mejoren la seguridad de los pacientes. \u201cA partir de este convenio se presentan grandes avances para el sistema sanitario de nuestra provincia junto a una prestigiosa instituci\u00f3n que acompa\u00f1a y asesora a nivel nacional en aspectos t\u00e9cnicos, de capacitaci\u00f3n y de mejora de procesos vinculados a enfermedades transmitidas por vectores, patolog\u00edas infeccionas especialmente las que ocurren dentro de las instituciones de salud y la prevenci\u00f3n y el control de infecciones asociados al cuidado de la salud y seguridad del paciente\u201d, explic\u00f3 la subdirectora provincial de Hospitales, Ana Alcoba. En ese marco, sostuvo que se implementar\u00e1n distintas etapas de un plan de acci\u00f3n destinado a la vigilancia y control de infecciones en las instituciones hospitalarias de modo de \u201cevitar complicaciones en la evoluci\u00f3n de los pacientes, evitar internaciones prolongadas y sumar a las mejores condiciones de egreso de los pacientes\u201d. Por su parte, la coordinadora del Departamento de Calidad, Seguridad del paciente y Gesti\u00f3n Cl\u00ednica del Instituto de Efectividad Cl\u00ednica y Sanitaria (IECS), Viviana Rodr\u00edguez, detall\u00f3 que \u201cen el marco de este convenio con Jujuy, aportamos capacidad t\u00e9cnica para apoyar el desarrollo de los objetivos de la provincia en calidad y seguridad de pacientes en la red de hospitales p\u00fablicos\u201d, recordando que en pandemia se llevaron adelante trabajos conjuntos en el Hospital Pablo Soria con \u201cexperiencias muy buenas y estudios publicados respecto a la mejora de uso de elementos de protecci\u00f3n personal, bienestar de los equipos de salud y optimizaci\u00f3n de la seguridad de los pacientes con y sin covid en terapia intensiva\u201d.