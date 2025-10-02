Médicos argentinos realizan controles cardiovasculares en altura en Jujuy

El profesional de Chivilcoy está haciendo controles en un pequeño pueblo ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el límite con Chile

Jujuy al día ® – En el marco del Día Mundial del Corazón, el cardiólogo chivilcoyano Sergio Mauro participa por tercer año consecutivo en el programa Sonco Calchaquí —sonco significa “corazón” en lengua originaria—, que se lleva adelante en Susques, Jujuy, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

El director de la Universidad Nacional es el Dr. Sebastián Galdeano, quien es hijo de María Inés Rooseleer, chivilcoyana de nacimiento.

La iniciativa reúne a médicos, estudiantes de medicina y voluntarios de distintas especialidades que llegan hasta esta localidad de unos 1.000 habitantes, considerada “el pórtico de los Andes”, para brindar atención gratuita a pobladores de la puna jujeña, donde el acceso a la salud suele ser limitado.

Allí se realizan estudios de alta complejidad como electrocardiogramas, ecocardiogramas, ecodoppler, pruebas físicas y evaluaciones clínicas tanto en adultos como en niños, con el acompañamiento de cardiólogos infantiles. Además, el equipo ofrece talleres educativos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y alimentación saludable, fomentando la prevención y los hábitos de cuidado desde la niñez.

Mauro destacó que uno de los ejes del programa es también la investigación, dado que gran parte de la población que habita por encima de los 3.000 metros desarrolla mecanismos adaptativos cardiovasculares poco estudiados: más glóbulos rojos, mejor captación de oxígeno y una dieta basada principalmente en granos y papas, con escaso consumo de frutas, verduras o pescado debido a las condiciones geográficas.

“Es un intercambio cultural muy valioso. Aquí predominan pueblos originarios que cuentan con escasa atención médica tradicional y se apoyan en sus remedios milenarios. Nuestro trabajo no sólo es asistencial, también es científico y humano”, subrayó el médico.

La labor se realiza en las escuelas de la localidad y recibe apoyo de la Sociedad Argentina de Cardiología, sin financiamiento económico: todos los profesionales participan de manera voluntaria.

En esta oportunidad, Mauro y su equipo recibieron una distinción del Ministerio de Educación de Jujuy por la creación de “Giovanni”, un muñeco desarrollado en Chivilcoy para enseñar maniobras de RCP a niños pequeños mediante el juego, iniciativa que ya fue replicada en la provincia con una versión local llamada “Federico”.

Finalmente, el cardiólogo aprovechó la fecha para recordar el lema del Día Mundial del Corazón 2025: “Aprovechar cada latido”.

“El corazón es lo primero que marca la vida y lo último cuando nos vamos. Para cuidarlo es clave la prevención: alimentación equilibrada, actividad física, no fumar y atender los factores psicosociales como el estrés, la angustia y la depresión, que también influyen en la salud cardiovascular”, remarcó.

Con emoción, Mauro cerró: “Es un orgullo poder llevar adelante esta quijoteada junto a tantos colegas y voluntarios. El corazón no entiende de fronteras ni de alturas: siempre vale la pena cuidarlo”.