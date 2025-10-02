Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Secretar\u00eda de Cultura y la Federaci\u00f3n Gaucha Juje\u00f1a se reunieron para comenzar la organizaci\u00f3n de la Semana de la Tradici\u00f3n, que se desarrollar\u00e1 del 8 al 15 de noviembre en distintos puntos de Jujuy. Del encuentro participaron el secretario de Cultura, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; y el presidente de la Federaci\u00f3n Gaucha Juje\u00f1a, Mario Marcelo Mendoza, junto a integrantes de la nueva comisi\u00f3n directiva. \u201cRecibimos en la Secretar\u00eda de Cultura a la nueva Comisi\u00f3n Directiva de la Federaci\u00f3n Gaucha Juje\u00f1a. Hemos tratado varios temas, entre ellos la organizaci\u00f3n de la Semana de la Tradici\u00f3n que tendr\u00e1 lugar del 8 al 15 de noviembre de este a\u00f1o\u201d, expres\u00f3 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena. Durante la reuni\u00f3n se avanz\u00f3 en un programa tentativo que incluye actividades tradicionales, culturales y protocolares. Se prev\u00e9 la apertura oficial con izamiento de banderas, entonaci\u00f3n del Himno Nacional y palabras alusivas, adem\u00e1s de la convocatoria y presentaci\u00f3n de las candidatas a Paisana Nacional de la Tradici\u00f3n. Tambi\u00e9n habr\u00e1 desayunos y almuerzos criollos, venta de comidas regionales, patio criollo y encuentros de expresi\u00f3n cultural para compartir m\u00fasica, danzas y costumbres.El cronograma contempla actividades de campo en el predio de la Federaci\u00f3n Gaucha Juje\u00f1a, desfiles gauchos por la Avenida Forestal de Alto Comedero, jornadas tur\u00edsticas y visitas protocolares a instituciones p\u00fablicas.Entre los momentos destacados se encuentran la coronaci\u00f3n de la Paisana Nacional de la Tradici\u00f3n y de sus Donosas, y el cierre con una gran pe\u00f1a folcl\u00f3rica que reunir\u00e1 a delegaciones, agrupaciones tradicionalistas e invitados especiales.La Secretar\u00eda de Cultura resalt\u00f3 que esta celebraci\u00f3n busca fortalecer la identidad cultural y las ra\u00edces de Jujuy, convocando a vecinos, instituciones y visitantes a participar de una semana que homenajear\u00e1 la tradici\u00f3n y el esp\u00edritu gaucho de la provincia.