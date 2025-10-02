Jujuy: se busca a Paula Lucia Ajalla Méndez

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a PAULA LUCIA AJALLA MÉNDEZ de 14 años.

Se encuentra desaparecida desde el 01/10/2025, la denuncia fue radicada el 02/10/2025 con domicilio en el Barrio Alto Comedero de La Ciudad de S. S. de Jujuy- Jujuy.

De contextura física delgada, tez trigueña, cabellos largos de color negro, posee piercing en el labio superior lado izquierdo, de 1,50mts. de estatura aproximada.

Vestía la última vez: calza negra, remera tipo chomba color bordo, una campera morada y lleva consigo una mochila color Negra.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.